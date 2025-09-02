Пляжи пустеют, цены тают: топ-20 направлений для бюджетных путешествий

Сентябрь традиционно считается одним из самых выгодных месяцев для путешествий: поток туристов снижается, а цены на туры становятся более доступными. В 2025 году это правило сохраняется, и эксперты уже составили рейтинг бюджетных направлений.\r\nПолный список популярных направлений\r\nРейтинг строился на основе минимальной стоимости пакетных туров в четырёхзвёздочные отели с вылетом из Москвы. В список попали 20 направлений &mdash; от массовых и популярных до экзотических:\r\n\r\nКитай;\r\nОАЭ;\r\nТурция;\r\nРоссия (Сочи);\r\nТаиланд;\r\nЕгипет;\r\nШри-Ланка;\r\nВьетнам;\r\nКатар;\r\nИндия;\r\nКипр;\r\nМалайзия;\r\nГреция;\r\nФилиппины;\r\nКуба;\r\nЧерногория;\r\nМальдивы;\r\nИндонезия;\r\nСейшелы;\r\nМаврикий.\r\n\r\nСамые дешёвые направления\r\nСамым дешёвым вариантом оказались поездки в Китай, ОАЭ и Турцию &mdash; стоимость тура на двоих с перелётом стартует от 97-98 тысяч рублей. Чуть дороже отдых в Сочи, который занял четвёртое место с ценником от 115 тысяч рублей, в то время как путёвка в Таиланд начинается от 126 тысяч рублей.\r\nТуры до 150 тысяч рублей\r\n\r\nТаиланд &mdash; от 126 тыс. рублей.\r\nЕгипет &mdash; около 131 тыс. рублей.\r\nШри-Ланка &mdash; до 150 тыс. рублей.\r\nВьетнам &mdash; до 150 тыс. рублей.\r\n\r\nБолее дорогие направления\r\nК направлениям выше 150 тысяч рублей относятся:\r\n\r\nГоа;\r\nКуба;\r\nМальдивы;\r\nЧерногория.\r\n\r\nСоветы туристам от АТОР\r\nКак сообщил ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР), сентябрь остаётся временем, когда можно совместить приятное с полезным: отдохнуть в бархатный сезон и при этом сэкономить. Главное &mdash; заранее выбрать направление и не откладывать бронирование, ведь самые дешёвые предложения традиционно быстро раскупаются.