Верона влюбляет и обманывает: какое суровое прошлое скрывается за романтикой итальянского города

Верона — один из тех городов Италии, где история и культура переплетаются с литературными легендами. Город привлекает не только атмосферой старинных улочек и величественной архитектуры, но и тем, что именно здесь разворачивалась самая известная в мире история любви — Ромео и Джульетты. Туристы приезжают, чтобы увидеть античные памятники, средневековые замки, ренессансные дворцы и театры под открытым небом. Верона хранит наследие сразу нескольких эпох, поэтому прогулка по ней превращается в путешествие сквозь время.

Замок Кастельвеккио

Построенный в XIV веке замок был не столько украшением города, сколько символом власти династии Скалигеров. Его суровые кирпичные стены напоминали о военной мощи и служили укреплением для правителей Вероны. Позже замок перешёл к венецианцам, а в XX веке здесь открылся музей, где можно увидеть живопись и скульптуру разных эпох.

Мост Скалигеров

Соединяющий замок с противоположным берегом реки Адидже, мост долгое время выполнял стратегическую роль: контролировал транспортный поток и служил запасным путём для знати. Пережив множество сражений, он был полностью разрушен во время Второй мировой войны. Восстановили мост уже в послевоенные годы, используя и новые материалы, и поднятые со дна реки оригинальные фрагменты.

Арена ди Верона

Амфитеатр, построенный почти две тысячи лет назад, прекрасно сохранился и до сих пор используется по назначению. В античности здесь устраивали гладиаторские бои и даже морские сражения, а в Средние века — рыцарские турниры и публичные казни. С начала XX века Арена стала оперной сценой мирового уровня. На её камнях звучали голоса Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Марии Каллас, а в 2012 году здесь прошли заключительные концерты Адриано Челентано.

Дом Джульетты

Семейство Даль Капелло, предположительно ставшее прообразом семьи Капулетти, владело этим домом с XVII века. Настоящая известность пришла к нему после выхода голливудской экранизации пьесы в 1936 году: власти Вероны решили превратить здание в туристическую достопримечательность. Сегодня Дом Джульетты — одно из самых романтичных мест в городе. Здесь установлен почтовый ящик для писем о любви, а в феврале проходят тематические фестивали, посвящённые Дню святого Валентина.

Уточнения

Веро́на (итал. Verona МФА: , вен. Veròna) — город на севере Италии, в области Венето, административный центр одноимённой провинции.

