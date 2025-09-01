Война локтей в небе: как выбрать место в самолёте, чтобы лететь с комфортом и без лишних нервов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:40
Туризм

Вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что спор за подлокотник может испортить весь полёт? Один неловкий жест — и отпуск начинается с раздражения. Но у опытных путешественников есть негласные правила, которые помогают избежать "войны локтей" и делают перелёт комфортнее для всех.

Негласный этикет подлокотников

Пожалуй, самое нелюбимое место — это середина. Нет вида из окна, а до прохода ещё нужно пробираться через соседей. Чтобы компенсировать этот "минус", действуют простые правила:

  • место у окна — подлокотник у окна;
  • среднее место — оба подлокотника между сиденьями;
  • место у прохода — подлокотник со стороны прохода.

"Разумеется, формальных правил, определяющих, кому какой подлокотник полагается, не существует, однако, учитывая, что пассажирам и так приходится мириться с множеством неудобств, таких как босоногие попутчики и не всегда вежливые бортпроводники, не стоит жадничать и отбирать подлокотник у того, кому досталось среднее место. Это небольшой жест, который может значительно улучшить впечатления от полета.", — отмечают эксперты в сфере авиационного сервиса.

Где комфортнее всего сидеть

Не все кресла одинаковы. Некоторые дают больше свободы и удобства:

  • аварийные выходы — много места для ног, но придётся помогать в случае ЧС;
  • перегородка — дополнительное пространство, но вещи под сиденье впереди убрать нельзя;
  • первый ряд эконома — чуть больше комфорта, чем обычные кресла.

Какие места лучше обходить стороной

Есть и позиции, где даже короткий перелёт кажется вечностью:

  • средние места — те самые, где неудобно всем;
  • последние ряды у туалета — шум и ограниченный наклон спинки;
  • кухня (камбуз) — постоянное движение персонала и звон посуды.

Вопрос безопасности

Где выше шансы выжить в случае катастрофы? Однозначного ответа нет, всё зависит от конкретной ситуации. Но статистика даёт некоторые подсказки.

  • Хвост самолёта — по данным некоторых исследований, именно там выше вероятность выжить.
  • Места у прохода — быстрый доступ к аварийным выходам.
  • Средняя часть салона — может оказаться безопаснее при лобовом столкновении.

Немного вежливости и правильный выбор места способны превратить перелёт из испытания в вполне приятное приключение. А знание простых негласных правил избавит от конфликтов и сделает поездку комфортнее.

