Танцы на песке и волны под барабаны: этот пляж в Китае превращает отдых в праздник

Кто сказал, что рай — это тишина и покой? В Санье, на юге острова Хайнань, есть место, которое опровергает это представление. Дадунхай — пляж, где энергия кипит днём и ночью, а отдых превращается в настоящий праздник.

История и атмосфера

Ещё в 1990-е годы здесь начали строить первые гостиницы и рестораны. С тех пор Дадунхай превратился в одно из самых популярных мест для отдыха на Хайнане. Сегодня это пляж для тех, кто любит движение, новые знакомства и активные развлечения.

В отличие от спокойного Ялунваня Дадунхай живёт в ритме музыки, вечеринок и бесконечного веселья. Туристы приезжают сюда со всего мира, а местные жители приходят, чтобы искупаться, пообщаться и насладиться атмосферой праздника.

Пляж и море

Береговая линия здесь широкая, с золотистым песком, чуть крупнее, чем в Ялунване, но приятным для прогулок босиком. Вода прозрачная, вход в море пологий, однако глубина нарастает быстро — с детьми стоит быть особенно внимательными.

Особенность пляжа — сильные течения в период с ноября по март, когда дует северо-восточный ветер. Поэтому купаться лучше в зонах, где дежурят спасатели. Снорклинг и дайвинг тут не в почёте — вода мутновата, зато экстрим на гидроциклах, бананах или водных лыжах всегда доступен.

Кафе, бары и ночная жизнь

Вдоль пляжа — десятки кафе, баров, ресторанов и магазинов. Здесь можно найти всё — от китайской уличной еды до блюд европейской кухни. Цены приятно удивляют — отдыхать здесь дешевле, чем в Ялунване.

А вечером Дадунхай и вовсе превращается в огромную дискотеку под открытым небом. Музыка, танцы, коктейли и шумная толпа — скучать здесь не придётся никому.

Когда приезжать

Лучшее время для поездки — с апреля по октябрь. В это время температура воздуха держится между +30 и +35 °C, а вода прогревается до +28 °C. Зимой же здесь прохладнее и ветрено.

Уточнения

