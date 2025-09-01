Танцы на песке и волны под барабаны: этот пляж в Китае превращает отдых в праздник

Кто сказал, что рай — это тишина и покой? В Санье, на юге острова Хайнань, есть место, которое опровергает это представление. Дадунхай — пляж, где энергия кипит днём и ночью, а отдых превращается в настоящий праздник.
Ещё в 1990-е годы здесь начали строить первые гостиницы и рестораны. С тех пор Дадунхай превратился в одно из самых популярных мест для отдыха на Хайнане. Сегодня это пляж для тех, кто любит движение, новые знакомства и активные развлечения.
В отличие от спокойного Ялунваня Дадунхай живёт в ритме музыки, вечеринок и бесконечного веселья. Туристы приезжают сюда со всего мира, а местные жители приходят, чтобы искупаться, пообщаться и насладиться атмосферой праздника.
Береговая линия здесь широкая, с золотистым песком, чуть крупнее, чем в Ялунване, но приятным для прогулок босиком. Вода прозрачная, вход в море пологий, однако глубина нарастает быстро — с детьми стоит быть особенно внимательными.
Особенность пляжа — сильные течения в период с ноября по март, когда дует северо-восточный ветер. Поэтому купаться лучше в зонах, где дежурят спасатели. Снорклинг и дайвинг тут не в почёте — вода мутновата, зато экстрим на гидроциклах, бананах или водных лыжах всегда доступен.
Вдоль пляжа — десятки кафе, баров, ресторанов и магазинов. Здесь можно найти всё — от китайской уличной еды до блюд европейской кухни. Цены приятно удивляют — отдыхать здесь дешевле, чем в Ялунване.
А вечером Дадунхай и вовсе превращается в огромную дискотеку под открытым небом. Музыка, танцы, коктейли и шумная толпа — скучать здесь не придётся никому.
Лучшее время для поездки — с апреля по октябрь. В это время температура воздуха держится между +30 и +35 °C, а вода прогревается до +28 °C. Зимой же здесь прохладнее и ветрено.
Хайна́нь (кит упр. 海南岛, пиньинь Hǎinán Dǎo — Хайнаньда́о) — остров на юго-востоке Китая.
Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.
В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.