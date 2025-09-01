Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Свадьба века: Netflix готов заплатить миллионы за съёмки бракосочетания Тейлор Свифт
Виноград под запретом? Раскрываем правду о сладкой ягоде и диабете
Листья, что делают химию лишней: неожиданная защита для урожая
Инновации экономят топливо сегодня, но тратят бюджет завтра: цена прогресса на коробке
Жирная кожа сохнет быстрее пустыни: ошибка в уходе, о которой молчат кремы
Топливный удар: как рост цен на бензин отразится на вашем осеннем столе и квитанциях
Ваш кошелек худеет не из-за цен: вот куда исчезает бюджет незаметно
Очаровательный храп питомца: когда это тревожный сигнал, а не милая особенность
Фитнес без контроля пульса — ловушка: вы думаете, что тренируетесь, а организм страдает

Танцы на песке и волны под барабаны: этот пляж в Китае превращает отдых в праздник

2:16
Туризм

Кто сказал, что рай — это тишина и покой? В Санье, на юге острова Хайнань, есть место, которое опровергает это представление. Дадунхай — пляж, где энергия кипит днём и ночью, а отдых превращается в настоящий праздник.

Селфи на фоне моря
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Селфи на фоне моря

История и атмосфера

Ещё в 1990-е годы здесь начали строить первые гостиницы и рестораны. С тех пор Дадунхай превратился в одно из самых популярных мест для отдыха на Хайнане. Сегодня это пляж для тех, кто любит движение, новые знакомства и активные развлечения.

В отличие от спокойного Ялунваня Дадунхай живёт в ритме музыки, вечеринок и бесконечного веселья. Туристы приезжают сюда со всего мира, а местные жители приходят, чтобы искупаться, пообщаться и насладиться атмосферой праздника.

Пляж и море

Береговая линия здесь широкая, с золотистым песком, чуть крупнее, чем в Ялунване, но приятным для прогулок босиком. Вода прозрачная, вход в море пологий, однако глубина нарастает быстро — с детьми стоит быть особенно внимательными.

Особенность пляжа — сильные течения в период с ноября по март, когда дует северо-восточный ветер. Поэтому купаться лучше в зонах, где дежурят спасатели. Снорклинг и дайвинг тут не в почёте — вода мутновата, зато экстрим на гидроциклах, бананах или водных лыжах всегда доступен.

Кафе, бары и ночная жизнь

Вдоль пляжа — десятки кафе, баров, ресторанов и магазинов. Здесь можно найти всё — от китайской уличной еды до блюд европейской кухни. Цены приятно удивляют — отдыхать здесь дешевле, чем в Ялунване.

А вечером Дадунхай и вовсе превращается в огромную дискотеку под открытым небом. Музыка, танцы, коктейли и шумная толпа — скучать здесь не придётся никому.

Когда приезжать

Лучшее время для поездки — с апреля по октябрь. В это время температура воздуха держится между +30 и +35 °C, а вода прогревается до +28 °C. Зимой же здесь прохладнее и ветрено.

Уточнения

Хайна́нь (кит упр. 海南岛, пиньинь Hǎinán Dǎo — Хайнаньда́о) — остров на юго-востоке Китая. 

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Домашние животные
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё Аудио 
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Новости спорта
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
32 тысячи лет в заморозке: ученые вернули к жизни нечто из древних времен
Наука и техника
32 тысячи лет в заморозке: ученые вернули к жизни нечто из древних времен Аудио 
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Последние материалы
Виноград под запретом? Раскрываем правду о сладкой ягоде и диабете
Листья, что делают химию лишней: неожиданная защита для урожая
Инновации экономят топливо сегодня, но тратят бюджет завтра: цена прогресса на коробке
Жирная кожа сохнет быстрее пустыни: ошибка в уходе, о которой молчат кремы
Танцы на песке и волны под барабаны: этот пляж в Китае превращает отдых в праздник
Топливный удар: как рост цен на бензин отразится на вашем осеннем столе и квитанциях
Ваш кошелек худеет не из-за цен: вот куда исчезает бюджет незаметно
Очаровательный храп питомца: когда это тревожный сигнал, а не милая особенность
Фитнес без контроля пульса — ловушка: вы думаете, что тренируетесь, а организм страдает
Бабушка раскошелилась: Наталья Штурм назвала сумму трат на сборы внука к школе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.