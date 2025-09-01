Шокирующий антирейтинг: путешественница назвала самые разочаровывающие города России

Российская путешественница и блогер Елена Лисейкина вызвала оживленную дискуссию, опубликовав в своём личном блоге откровенный антирейтинг городов России, которые, по её мнению, разочаровывают туристов.

Она отметила, что посещает эти места только в случае крайней необходимости, описав ряд проблем — от тотальной коммерциализации до потери аутентичности.

Антилидер: Сочи — "лабиринт из заборов" вместо моря

Возглавил негативный хит-парад Сочи. Лисейкина рассказала, что визит туда пять лет назад оставил тяжёлое впечатление. По её словам, во время вечерней прогулки она практически не смогла найти свободный и нормальный выход к морю, наткнувшись на бесчисленные ограждения.

Она отметила, что город запомнился ей не своей природой или архитектурой, а чувством, будто ты бродишь по лабиринту и не можешь достичь главной цели своего визита.

Суздаль: красиво, но бездушно

Вторую строчку в этом необычном рейтинге занял Суздаль. Путешественница признала, что город красив, но назвала его неуютным. Сложилось ощущение, что он слишком правильный и "причёсанный", напоминающий декорации к фильму о русской деревне, созданные для иностранцев.

По её мнению, за этой нарядной оболочкой не чувствуется жизнь настоящего города с его уникальной атмосферой и жителями.

Анапа: контраст роскоши и хаоса

Бронза антирейтинга досталась Анапе. Лисейкина указала на резкий контраст между новыми шикарными отелями и окружающей их средой. В непосредственной близости от пятизвездочных комплексов, как она утверждает, царит хаотичная застройка, встречаются ржавые заборы, а тропинки после дождя превращаются в непроходимое месиво.

Дорогой Плес и "квест на выживание" в Петербурге

В расширенный список нежелательных для посещения мест также попали Плес, где путешественницу отпугнули заоблачные цены на жильё, и Санкт-Петербург. Каждая поездка в северную столицу, по словам блогера, превращается в испытание на прочность: приходится буквально "проталкиваться локтями" через толпы людей.

Для сравнения она привела Бангкок с его десятимиллионным населением, где передвигаться, по её ощущениям, значительно комфортнее.

