Уединённая бухта с бирюзовой водой и скалами-утёсами: как попасть на Карибы без толпы и переплат

Карибский остров Кюрасао редко попадает в топ туристических маршрутов: сюда приезжает около 1,3 млн человек в год — меньше, чем на соседнюю Арубу. Но именно это делает пляж Кляйне-Книп особенным. Уединённая бухта с бирюзовой водой и скалами-утёсами остаётся местом, где легко почувствовать настоящую тропическую свободу.
Кляйне-Книп расположен на северо-западе Кюрасао, между деревнями Вестпунт и Лагун. Дорога от столицы Виллемстада занимает около 50 минут. Всего в нескольких минутах отсюда — более известный Гроте-Книп, признанный одним из лучших пляжей мира. "Маленький Книп" скромнее по размеру, но не уступает красотой: прозрачная вода, зелёные холмы вокруг и естественный скалистый барьер, защищающий от волн.
Здесь можно:
Инфраструктуры немного, вход свободный — и это часть его очарования.
Поблизости есть варианты на любой вкус:
Лучше всего ехать сюда на арендованной машине. Такси возможно, но придётся заранее договариваться о возвращении. Если останется время, стоит заглянуть в национальный парк Шете-Бока — там ждут морские пещеры, дикие скалы и кристальная вода.
Кюраса́о (нидерл. Curaçao, папьям. Kòrsou) — самоуправляемое государственное образование, расположенное на юге Карибского моря вблизи берегов Венесуэлы. Является составной частью Королевства Нидерландов. Столица — город Виллемстад.
