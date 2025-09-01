Уединённая бухта с бирюзовой водой и скалами-утёсами: как попасть на Карибы без толпы и переплат

Туризм

Карибский остров Кюрасао редко попадает в топ туристических маршрутов: сюда приезжает около 1,3 млн человек в год — меньше, чем на соседнюю Арубу. Но именно это делает пляж Кляйне-Книп особенным. Уединённая бухта с бирюзовой водой и скалами-утёсами остаётся местом, где легко почувствовать настоящую тропическую свободу.

Фото: commons.wikimedia.org by Danu Widjajanto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ пляж Кляйне-Книп, Кюрасао

Где находится

Кляйне-Книп расположен на северо-западе Кюрасао, между деревнями Вестпунт и Лагун. Дорога от столицы Виллемстада занимает около 50 минут. Всего в нескольких минутах отсюда — более известный Гроте-Книп, признанный одним из лучших пляжей мира. "Маленький Книп" скромнее по размеру, но не уступает красотой: прозрачная вода, зелёные холмы вокруг и естественный скалистый барьер, защищающий от волн.

Чем заняться

Здесь можно:

арендовать зонтик или шезлонг (около $15 в день);

перекусить у местных продавцов;

взять маску и ласты — риф у берега отлично подходит для снорклинга;

устроить солнечные ванны или прыжки со скал.

Инфраструктуры немного, вход свободный — и это часть его очарования.

Где остановиться

Поблизости есть варианты на любой вкус:

Bed & Bike Westpunt (от $113) — просторные номера прямо у пляжа;

Nos Krusero (от $113) — простые, но удобные апартаменты.

В соседнем Лагуне можно найти курорты и дома для отпуска, а в деревне — рестораны

Bahia и Discover Lagun с блюдами из свежих морепродуктов.

Лучше всего ехать сюда на арендованной машине. Такси возможно, но придётся заранее договариваться о возвращении. Если останется время, стоит заглянуть в национальный парк Шете-Бока — там ждут морские пещеры, дикие скалы и кристальная вода.

Уточнения

Кюраса́о (нидерл. Curaçao, папьям. Kòrsou) — самоуправляемое государственное образование, расположенное на юге Карибского моря вблизи берегов Венесуэлы. Является составной частью Королевства Нидерландов. Столица — город Виллемстад.

