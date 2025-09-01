Опасный USB: зарядка, которая может стоить вам безопасности в арендованной машине

Когда вы берёте автомобиль напрокат, телефон становится главным помощником: навигация, музыка, подкасты. Но есть одна ошибка, которая может дорого стоить — подключение к информационно-развлекательной системе для зарядки.
USB-порт в машине — это не просто источник питания.
"Разъём предназначен не только для зарядки, но и для передачи данных", — отмечает эксперт по безопасности Джона Беркхаузера.
Подключив телефон, вы рискуете оставить в памяти автомобиля личную информацию: пароли, банковские данные, сообщения. К этим данным смогут получить доступ и другие арендаторы.
Теоретически можно очистить историю в настройках мультимедийной системы. Но в реальности мало кто вспоминает об этом в спешке перед вылетом.
Кроме того, некоторые компании возлагают ответственность за сохранность данных на клиента, а не на себя.
Подобная опасность есть и в аэропортах, и в отелях, где USB-порты встроены в розетки или телевизоры. Такие подключения могут использоваться для кражи данных.
Самый надёжный вариант — всегда заряжать телефон от собственного блока питания или повербанка. Так вы будете уверены, что ваш отпуск закончится приятными воспоминаниями, а не проблемами с безопасностью.
USB (англ. Universal Serial Bus - "универсальная последовательная шина") — последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике. Получил широчайшее распространение и стал основным интерфейсом подключения периферии к бытовой цифровой технике.
Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой автомобиль передаётся во временное владение и пользование арендатору за арендную плату другому собственнику.
