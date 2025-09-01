Опасный USB: зарядка, которая может стоить вам безопасности в арендованной машине

Когда вы берёте автомобиль напрокат, телефон становится главным помощником: навигация, музыка, подкасты. Но есть одна ошибка, которая может дорого стоить — подключение к информационно-развлекательной системе для зарядки.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Подключение телефона в арендованном авто.

Опасность скрыта в USB

USB-порт в машине — это не просто источник питания.

"Разъём предназначен не только для зарядки, но и для передачи данных", — отмечает эксперт по безопасности Джона Беркхаузера.

Подключив телефон, вы рискуете оставить в памяти автомобиля личную информацию: пароли, банковские данные, сообщения. К этим данным смогут получить доступ и другие арендаторы.

Почему "удалить данные" — не всегда выход

Теоретически можно очистить историю в настройках мультимедийной системы. Но в реальности мало кто вспоминает об этом в спешке перед вылетом.

Кроме того, некоторые компании возлагают ответственность за сохранность данных на клиента, а не на себя.

Что делать, чтобы защитить себя

Не подключайтесь к системе автомобиля — это главный принцип.

Используйте повербанк: он заряжает телефон напрямую, не имея доступа к данным.

USB-блокиратор данных — ещё одно решение. Маленький переходник, который пропускает только электричество, но блокирует обмен информацией. Подобные устройства легко найти в интернете.

Следите за типом разъёмов: USB-C, USB-A или универсальные варианты — важно подобрать правильный кабель.

Риск не только в машинах

Подобная опасность есть и в аэропортах, и в отелях, где USB-порты встроены в розетки или телевизоры. Такие подключения могут использоваться для кражи данных.

Самый надёжный вариант — всегда заряжать телефон от собственного блока питания или повербанка. Так вы будете уверены, что ваш отпуск закончится приятными воспоминаниями, а не проблемами с безопасностью.

