Опасный USB: зарядка, которая может стоить вам безопасности в арендованной машине

Туризм

Когда вы берёте автомобиль напрокат, телефон становится главным помощником: навигация, музыка, подкасты. Но есть одна ошибка, которая может дорого стоить — подключение к информационно-развлекательной системе для зарядки.

Подключение телефона в арендованном авто.
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подключение телефона в арендованном авто.

Опасность скрыта в USB

USB-порт в машине — это не просто источник питания. 

"Разъём предназначен не только для зарядки, но и для передачи данных", — отмечает эксперт по безопасности Джона Беркхаузера.

Подключив телефон, вы рискуете оставить в памяти автомобиля личную информацию: пароли, банковские данные, сообщения. К этим данным смогут получить доступ и другие арендаторы.

Почему "удалить данные" — не всегда выход

Теоретически можно очистить историю в настройках мультимедийной системы. Но в реальности мало кто вспоминает об этом в спешке перед вылетом.

Кроме того, некоторые компании возлагают ответственность за сохранность данных на клиента, а не на себя.

Что делать, чтобы защитить себя

  • Не подключайтесь к системе автомобиля — это главный принцип.
  • Используйте повербанк: он заряжает телефон напрямую, не имея доступа к данным.
  • USB-блокиратор данных — ещё одно решение. Маленький переходник, который пропускает только электричество, но блокирует обмен информацией. Подобные устройства легко найти в интернете.
  • Следите за типом разъёмов: USB-C, USB-A или универсальные варианты — важно подобрать правильный кабель.

Риск не только в машинах

Подобная опасность есть и в аэропортах, и в отелях, где USB-порты встроены в розетки или телевизоры. Такие подключения могут использоваться для кражи данных.

Самый надёжный вариант — всегда заряжать телефон от собственного блока питания или повербанка. Так вы будете уверены, что ваш отпуск закончится приятными воспоминаниями, а не проблемами с безопасностью.

Уточнения

USB (англ. Universal Serial Bus - "универсальная последовательная шина") — последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике. Получил широчайшее распространение и стал основным интерфейсом подключения периферии к бытовой цифровой технике.

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой автомобиль передаётся во временное владение и пользование арендатору за арендную плату другому собственнику.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
