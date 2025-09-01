Где на Карибах отдыхать без забот: самые спокойные острова Карибского моря для отпуска

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Карибские острова — это тысячи крошечных островков, вторая по величине коралловая система в мире и бесконечные пляжи.

Фото: commons.wikimedia.org by José Espanca, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Но райский отдых — это не только пальмы и песок: для многих туристов главным остаётся вопрос безопасности. Новый Индекс безопасности Карибских островов оценил направления по четырём критериям: уровень преступности, здравоохранение и риск ураганов.

Самые спокойные острова Карибского моря

1. Аруба

Лидер рейтинга с оценкой 9,3 из 10. Здесь почти нет ураганов, низкий уровень преступности и отличная медицина по голландским стандартам. Национальный парк Арикок занимает пятую часть территории, а бухты и заповедники делают остров настоящим "тихим раем".

2. Барбадос

Остров рома и музыки получил 9,2 балла. Здесь нет частных пляжей — вся береговая линия доступна каждому. Барбадос отличается стабильным правительством, самой надёжной системой здравоохранения в регионе и лёгкой доступностью благодаря прямым рейсам из Европы и США.

3. Гренада

"Остров специй" с белыми и чёрными пляжами набрал 9,0 баллов. Уровень преступности здесь низкий, ураганы случаются редко. Страна привлекает экспатов налоговыми льготами и программой "гражданство за инвестиции".

4. Кюрасао

Остров искусства и дайвинга также получил 9,0 баллов. Медицинская инфраструктура развита, а риск ураганов минимален. Столица Виллемстад — яркий "Амстердам на Карибах" с богатым культурным наследием.

5. Антигуа и Барбуда

365 пляжей — на каждый день года. Острова с рейтингом 8,1 считаются безопасными, но здравоохранение уступает лидерам списка, поэтому туристическая страховка особенно важна.

Уточнения

Анти́льские острова́ (Антилы; также Карибы или Карибские острова) — острова в Карибском море и Мексиканском заливе, расположенные между Северной Америкой и Южной Америкой. Вместе взятые, образуют площадь в 228 662 км² с населением примерно 42 млн чел. (на начало XXI века).

