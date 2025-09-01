Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Базовые подтягивания уже надоели? Это упражнение выведет тело на новый уровень
Провайдер не виноват в плохом интернете: никогда не размещайте эти 3 объекта рядом с Wi-Fi роутером
За кулисами грандиозного шоу: Рудковская раскрыла рекордную стоимость концерта Крида
От детокса до разочарования: что скрывают рецепты воды с мятой и лимоном
Постоянно просыпаетесь уже уставшими? Это может быть сигналом болезни, которую путают с ленью
Из мясного ада — в любящий дом: эта собака выжила там, где шансов не было
От кабины пилота до капсулы сна: эти 5 минивэнов 2025 года ломают стереотип скучного семейного автобуса
Цифра ошеломляет: доходы нефтесервисных компаний взлетят до небес
Огонь во рту — минус на весах: жгучая специя, которая тайно ускоряет обмен веществ

Пустые улицы и закрытые бары: Испанский курорт удивил неожиданной тишиной

1:35
Туризм

Когда-то этот уголок Испании был символом пляжного отдыха: шумные улицы, переполненные бары и клубы. Сегодня в соцсетях всё чаще появляются ролики с другим Бенидормом — пустым и тихим.

Бенидорм
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Бенидорм

Видео, которое взбудоражило сети

Йоркширский блогер, известный как "охотник за выгодными сделками", выложил видео пустынной улицы с закрытыми заведениями. Кадры быстро разлетелись по соцсетям, породив разговоры о том, что туристическая индустрия в городе переживает спад.

Две стороны реальности

Под публикациями мнения разделились:

  • одни утверждают, что "нас звали сюда, а оказалось пусто";
  • другие уверяют, что в ночное время в Бенидорме кипит жизнь, а свободных мест в барах почти нет.

Некоторые объясняют тишину протестами или жарой: днём туристы прячутся у бассейнов, а вечером выходят на улицы.

Курорт, который меняется

Да, Бенидорм уже не тот муравейник, каким был раньше. В барах и ресторанах можно найти столик без брони, а пляжи — не такие переполненные. Для одних это "упадок", для других — шанс насладиться отдыхом без суеты.

Цена перемен

Несмотря на разговоры о спаде, город остаётся привлекательным курортом. Правда, атмосфера изменилась: ритм стал спокойнее, а цены немного выросли. Бенидорм уже не шумный эпицентр туризма, а скорее место для более размеренного отдыха — но всё так же с морем, солнцем и множеством возможностей.

Уточнения

Бенидо́рм (исп. Benidorm) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия. В Бенидорме находятся более ста отелей, большинство которых окаймляют пляжную полосу города, центр развлечений всего побережья Коста-Бланка.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Наука и техника
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию Аудио 
Картофель хранится в два раза дольше: хитрость с просушкой, о которой молчат соседи
Садоводство, цветоводство
Картофель хранится в два раза дольше: хитрость с просушкой, о которой молчат соседи Аудио 
Секрет тибетских монахов раскрыт: для чего они в чай добавляли соль
Еда и рецепты
Секрет тибетских монахов раскрыт: для чего они в чай добавляли соль Аудио 
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Последние материалы
Цифра ошеломляет: доходы нефтесервисных компаний взлетят до небес
Огонь во рту — минус на весах: жгучая специя, которая тайно ускоряет обмен веществ
Как добраться до знаменитой бухты Лампедузы: секреты идеального отпуска на Средиземном море
Антар — рыба будущего: чем она лучше привычной сёмги и трески
Учёные перехитрили природу: ГМ-дрожжи повысят выживаемость пчёл
От перегрева до пожара: 5 мест, где категорически не стоит включать микроволновку в розетку
Всё про подбор макияжа под цвет волос — новый подход к красоте
Мышцы болят и сил нет? Ошибка не в тренировке, а в том, что вы забываете между занятиями
Суперфуд днём — враг ночью: продукт в вечернем рационе который превращает ваш сон в испытание
Иллюзии, которые бьют по кошельку: почему вера в списание долгов опасна
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.