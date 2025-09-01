Пустые улицы и закрытые бары: Испанский курорт удивил неожиданной тишиной

Когда-то этот уголок Испании был символом пляжного отдыха: шумные улицы, переполненные бары и клубы. Сегодня в соцсетях всё чаще появляются ролики с другим Бенидормом — пустым и тихим.

Видео, которое взбудоражило сети

Йоркширский блогер, известный как "охотник за выгодными сделками", выложил видео пустынной улицы с закрытыми заведениями. Кадры быстро разлетелись по соцсетям, породив разговоры о том, что туристическая индустрия в городе переживает спад.

Две стороны реальности

Под публикациями мнения разделились:

одни утверждают, что "нас звали сюда, а оказалось пусто";

другие уверяют, что в ночное время в Бенидорме кипит жизнь, а свободных мест в барах почти нет.

Некоторые объясняют тишину протестами или жарой: днём туристы прячутся у бассейнов, а вечером выходят на улицы.

Курорт, который меняется

Да, Бенидорм уже не тот муравейник, каким был раньше. В барах и ресторанах можно найти столик без брони, а пляжи — не такие переполненные. Для одних это "упадок", для других — шанс насладиться отдыхом без суеты.

Цена перемен

Несмотря на разговоры о спаде, город остаётся привлекательным курортом. Правда, атмосфера изменилась: ритм стал спокойнее, а цены немного выросли. Бенидорм уже не шумный эпицентр туризма, а скорее место для более размеренного отдыха — но всё так же с морем, солнцем и множеством возможностей.

Бенидо́рм (исп. Benidorm) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия. В Бенидорме находятся более ста отелей, большинство которых окаймляют пляжную полосу города, центр развлечений всего побережья Коста-Бланка.

