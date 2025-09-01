Как добраться до знаменитой бухты Лампедузы: секреты идеального отпуска на Средиземном море

Вода настолько прозрачна, что лодки будто отрываются от поверхности и зависают в воздухе. Именно этим зрелищем славится Cala Tabaccara — крошечная бухта на южном побережье Лампедузы, где море превращается в оптическую иллюзию.
Бухта расположена между Cala Galera и знаменитым Островом Кроликов. Её дно — мелкое и идеально чистое, а светлый известняк усиливает прозрачность воды. С высоты кажется, что море исчезает, и лодки "висят" в воздухе. Неудивительно, что это место прозвали бухтой летающих лодок.
Табаккара входит в охраняемую природную территорию. Южный склон Лампедузы с 1995 года является частью заповедника "Isola di Lampedusa", а всё побережье окружено морской охраняемой зоной Пелагийских островов. Благодаря этому вода здесь остаётся кристально чистой, а подводный мир — нетронутым.
Попасть в бухту можно только по морю:
По пути обычно делают остановки в других бухтах южного побережья, а в самой Табаккаре можно искупаться и заняться сноркелингом — маски и трубки будет достаточно. Якорная стоянка регулируется: лучше довериться местным шкиперам, которые знают правила и морское дно.
С суши спуститься в бухту нельзя, но можно подняться на смотровую площадку. Короткая тропа ведёт к естественному балкону, откуда открывается лучший вид на бухту, особенно на закате.
Здесь лодки кажутся настоящими "летающими кораблями", а горизонт играет оранжевыми оттенками.
