Disney World без прикрас: почему бывшие сотрудники бегут из волшебного королевства

Инсайдерские откровения о Disney рисуют двойственный портрет: волшебное место для посетителей, но не всегда для работников.

Фото: flickr.com by Cory Doctorow, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Диснейленд

Экс-сотрудник, начавший свою карьеру в парке развлечений Флориды в 2017 году, занимал разные позиции, главным образом связанные с аттракционами. Впоследствии он поднялся до "координатора", что, по его словам в интервью Daily Mail, является должностью, предшествующей руководящей.

Инсайдеры сообщают о сложностях работы в Disney World. По словам Майкла, работа в Disney World имеет свои преимущества, однако уровень оплаты труда непропорционален прожиточному минимуму в центральной Флориде. Дополнительным бременем становятся жара и физически, и эмоционально изнурительный характер работы.

Строгие правила Disney для сотрудников, как сообщается, включают запрет на съёмку за кулисами и ношение смарт-часов.

"Любые устройства могут отвлекать от процесса управления аттракционом, и за их использование грозит увольнение", — New York Post цитирует признание бывшего сотрудника.

Дѝснейле́нд (англ. Disneyland, Disneyland Park) — парк развлечений в городе Анахайм (штат Калифорния, США), находящийся под управлением Walt Disney Parks and Resorts — подразделения компании «Уолт Дисней». Первый из тематических парков Уолта Диснея был открыт 17 июля 1955 года, став воплощением идеи Уолта Диснея о парке, в котором был бы воссоздан мир мультфильмов и сказок, где интересно всем: и взрослым, и детям.



