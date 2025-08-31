Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кафе, где растёт живот: 5 ошибок в заказе, за которые расплачивается ваша талия
Проект SUBNORDICA стартовал: учёные ищут следы древних цивилизаций на дне Балтийского моря
Ни в коем случае не стоит красить именно эту часть дома — это очень опасно
Секрет долгоживущих генераторов раскрыт: одна замена — и 300 тысяч без поломок
Натуральный уход за кожей с акне: безопасные и рабочие рецепты
Устойчивость и сила начинаются с ног — какую обувь выбрать для безопасных тренировок
25-килограммовая такса стала заложницей любви: деменция хозяйки едва не стоила ей жизни
Не дайте себя обмануть: этот признак на арбузе гарантирует его спелость и сладкий вкус
Домашний кетчуп, который уделает магазинный: рецепт на зиму

Почему небо США больше не манит канадских туристов: горькая правда

Туризм

С весны многие жители Канады стали реже посещать Соединенные Штаты и приобретать товары американского производства. 

Нью-Йорк
Фото: unsplash.com by Frank Köhntopp koehntopp is licensed under Commons, the free media repository
Нью-Йорк

Иммиграционная политика

Нехватка канадских туристов особенно заметна в приграничных городах США. При этом, канадцы не единственные иностранные путешественники, избегающие поездок в Штаты. Многие иностранцы также указывают на недавние изменения в тарифах и иммиграционной политике как на сдерживающий фактор.

Спад туристической активности

Аналитическая компания Tourism Economics, ранее прогнозировавшая увеличение международных поездок в США к 2025 году примерно на 9%, в своем обновлённом прогнозе предсказывает снижение на 8,2%. Это падение обусловлено, главным образом, сокращением числа канадских туристов, посетивших США в период с января по июль, примерно на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Всемирный совет по туризму и путешествиям, международная организация, поддерживающая развитие туризма, прогнозирует, что в 2025 году США потеряют 12,5 миллиардов долларов из-за уменьшения расходов иностранных туристов. По данным совета, США — единственная из 184 проанализированных стран, в которой в этом году ожидается спад туристической активности, пишет CNN.

Уточнения

Тари́ф — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Наука и техника
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет Аудио 
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Красота и стиль
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Домашние животные
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя Аудио 
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Последние материалы
Проект SUBNORDICA стартовал: учёные ищут следы древних цивилизаций на дне Балтийского моря
Ни в коем случае не стоит красить именно эту часть дома — это очень опасно
Секрет долгоживущих генераторов раскрыт: одна замена — и 300 тысяч без поломок
Натуральный уход за кожей с акне: безопасные и рабочие рецепты
Устойчивость и сила начинаются с ног — какую обувь выбрать для безопасных тренировок
25-килограммовая такса стала заложницей любви: деменция хозяйки едва не стоила ей жизни
Не дайте себя обмануть: этот признак на арбузе гарантирует его спелость и сладкий вкус
Домашний кетчуп, который уделает магазинный: рецепт на зиму
Светлячки попали в плен: пауки начали использовать их как живые фонари
Перестаньте переплачивать: как чистить сантехнику за 5 рублей вместо 500
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.