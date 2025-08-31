Почему небо США больше не манит канадских туристов: горькая правда

С весны многие жители Канады стали реже посещать Соединенные Штаты и приобретать товары американского производства.

Фото: unsplash.com by Frank Köhntopp koehntopp is licensed under Commons, the free media repository Нью-Йорк

Иммиграционная политика

Нехватка канадских туристов особенно заметна в приграничных городах США. При этом, канадцы не единственные иностранные путешественники, избегающие поездок в Штаты. Многие иностранцы также указывают на недавние изменения в тарифах и иммиграционной политике как на сдерживающий фактор.

Спад туристической активности

Аналитическая компания Tourism Economics, ранее прогнозировавшая увеличение международных поездок в США к 2025 году примерно на 9%, в своем обновлённом прогнозе предсказывает снижение на 8,2%. Это падение обусловлено, главным образом, сокращением числа канадских туристов, посетивших США в период с января по июль, примерно на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Всемирный совет по туризму и путешествиям, международная организация, поддерживающая развитие туризма, прогнозирует, что в 2025 году США потеряют 12,5 миллиардов долларов из-за уменьшения расходов иностранных туристов. По данным совета, США — единственная из 184 проанализированных стран, в которой в этом году ожидается спад туристической активности, пишет CNN.

Уточнения

Тари́ф — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.

