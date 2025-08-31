Больше не магия: пассажир случайно узнал, как делают фигурки из полотенец на круизных лайнерах

Возвращение в убранную каюту после насыщенного дня круиза, где на кровати красуется фигурка из полотенца, — один из самых ожидаемых моментов для многих путешественников.

Фото: commons.wikimedia.org by Rene Cortin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Круизный лайнер

Обслуживающий персонал круизных лайнеров известен своим мастерством в создании этих милых сюрпризов.

Неожиданное открытие пассажира

Однако один из пассажиров круиза столкнулся с неожиданным открытием. Вопреки распространенному мнению, эти очаровательные создания не изготавливаются непосредственно горничными в каютах, а заранее готовятся, заворачиваются в бумагу и упаковываются в полиэтиленовые пакеты.

Разрушение иллюзии

Мужчина рассказал, что обнаружил под кроватью прозрачный пакет с уже упакованными фигурками из полотенец.

"Это как узнать, что Санта-Клауса не существует!" — воскликнул он.

Реакция в сети

Комментаторы были шокированы не меньше. Многие выразили разочарование, сравнивая это открытие с разрушением иллюзий, сообщает New York Post.

Уточнения

