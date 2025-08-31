Больше не магия: пассажир случайно узнал, как делают фигурки из полотенец на круизных лайнерах

Возвращение в убранную каюту после насыщенного дня круиза, где на кровати красуется фигурка из полотенца, — один из самых ожидаемых моментов для многих путешественников.
Обслуживающий персонал круизных лайнеров известен своим мастерством в создании этих милых сюрпризов.
Однако один из пассажиров круиза столкнулся с неожиданным открытием. Вопреки распространенному мнению, эти очаровательные создания не изготавливаются непосредственно горничными в каютах, а заранее готовятся, заворачиваются в бумагу и упаковываются в полиэтиленовые пакеты.
Мужчина рассказал, что обнаружил под кроватью прозрачный пакет с уже упакованными фигурками из полотенец.
"Это как узнать, что Санта-Клауса не существует!" — воскликнул он.
Комментаторы были шокированы не меньше. Многие выразили разочарование, сравнивая это открытие с разрушением иллюзий, сообщает New York Post.
Каю́та — помещение на судне или корабле, оборудованное для проживания людей, а также различных служебных целей: буфет, кают-компания.
