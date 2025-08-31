Россия может договориться о безвизовом режиме с Латинской Америкой

Русские туристы сейчас могут свободно ездить в большинство стран Южной и Центральной Америки — от Бразилии и Аргентины до Кубы и Доминиканы. Узнайте, где еще для российских путешественников могут сделать безвизовый режим.

Фото: commons.wikimedia.org by Ralf Roletschek is licensed under Free Art License Пирамиды Теотиуакана в Мексике

Визовые пока нужна только для нескольких стран региона: Мексики, Барбадоса, Гаити, Багамских островов и Тринидада и Тобаго.

Директор консульского департамента МИД Алексей Климов заявил, что Россия уже передала проект соглашений об отмене виз этим государствам и готова к диалогу.

Если все получится, то Латинская Америка станет полностью безвизовой для наших соотечественников.

Уточнения

Ме́ксика (исп. México [ˈmexiko]), официально — Мексика́нские Соединённые Шта́ты (исп. Estados Unidos Mexicanos [esˈtaðos uˈniðoz mexiˈkanos]) — государство в Северной Америке, на севере граничит с Соединёнными Штатами Америки, на юго-востоке — с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке — водами Атлантического океана, Мексиканского залива и Карибского моря.

