Онлайн-платформы очищают: отели без классификации уходят в тень

Из сервисов бронирования начнут удалять отели без классификации.

Фото: flickr. com by Alexander Plushev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Номер в отеле

По закону онлайн-платформы не смогут предлагать услуги по размещению в отелях, которые не прошли обязательную процедуру классификации.

В этом году ввели новую систему классификации: сначала объект проходит самооценку на сайте Росаккредитации, затем "звёзды" подтверждаются аккредитованной организацией.

Классификация уже есть у 21 тысячи объектов — порядка 75% всех средств размещения в стране.

Гостиницу, которые имели "звёзды" до 1 января, автоматически внесены в реестр, но все равно должны пройти процедуру.

Уточнения

