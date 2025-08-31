Онлайн-платформы очищают: отели без классификации уходят в тень

Из сервисов бронирования начнут удалять отели без классификации.
По закону онлайн-платформы не смогут предлагать услуги по размещению в отелях, которые не прошли обязательную процедуру классификации.
В этом году ввели новую систему классификации: сначала объект проходит самооценку на сайте Росаккредитации, затем "звёзды" подтверждаются аккредитованной организацией.
Классификация уже есть у 21 тысячи объектов — порядка 75% всех средств размещения в стране.
Гостиницу, которые имели "звёзды" до 1 января, автоматически внесены в реестр, но все равно должны пройти процедуру.
