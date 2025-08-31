3 пещеры, которые дарят больше эмоций, чем пляжи и горы: туристы возвращаются туда снова и снова

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:45
Туризм

Пещеры всегда манили путешественников своей загадочностью. Некоторые из них поражают масштабами, другие — игрой света и воды, третьи — необычными природными эффектами. Главное, что для посещения большинства известных пещер мира не нужно альпинистское снаряжение и долгие тренировки: достаточно экскурсионного билета и готовности к небольшим приключениям.

Голубой грот
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Голубой грот

Голубой грот (Италия, остров Капри)

Вход в пещеру настолько узкий, что попасть внутрь можно только на лодке, пригнувшись или даже лёжа на дне. Световой эффект, ради которого сюда приезжают туристы со всего мира, создаёт солнце: лучи проходят сквозь отверстие в скале под водой и отражаются, окрашивая воду в бирюзовый оттенок.

Грот был известен ещё в античные времена и использовался как купальня императора Тиберия. Позже его окутали легенды: в Средние века считалось, что здесь обитают демоны. Сегодня Голубой грот — популярная туристическая точка и источник вдохновения для художников и писателей. Вход в пещеру стоит около 18 €, плюс отдельно оплачивается лодка, которая доставляет посетителей к входу.

Шкоцянские пещеры (Словения)

Этот комплекс знаменит самым глубоким подземным каньоном в Европе. По нему протекает река с названием Река. Её ширина достигает 60 метров, а над пропастью перекинут мост, с которого открываются впечатляющие виды.

Помимо каньона здесь можно увидеть 26 водопадов и пейзажи, напоминающие декорации к фильму. Влажность в разных залах достигает 100%, а температура колеблется от 0 до +20 °C.

Шкоцянские пещеры известны с древности: археологи нашли здесь погребальные останки, датируемые тысячелетиями до нашей эры. В 1986 году они были включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Драконовы пещеры (Испания, Майорка)

Четыре огромных пещеры острова Майорка формировались миллионы лет. Их своды усыпаны тысячами сталактитов, создающих фантастическую атмосферу. Внутри поддерживается комфортная температура (+17…+21 °C), но из-за высокой влажности воздух ощущается прохладным.

Тур длится около полутора часов и завершается на озере Мартель. Здесь туристов ждёт необычный сюрприз — концерт классической музыки, который музыканты исполняют прямо с лодки. Традиция зародилась ещё в 1935 году и сохраняется до сих пор.

Уточнения

Пеще́ра (от церк.-слав. пещера; ст.‑слав. пештера, др.-рус. печера, нижегор., симб., смол. печо́ра; слово "пещера" буквально — "похожая на печь") — полость естественного происхождения, находящаяся в верхней части земной коры, связанная с поверхностью одним (или несколькими) входными отверстиями.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
