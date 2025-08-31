Туристы возвращаются снова и снова — 3 места в Японии, которые невозможно забыть

Япония удивляет путешественников сочетанием древних традиций и неповторимой природы. Здесь можно увидеть замки с многовековой историей, храмы с величественными святынями и парки, которые в разные времена года превращаются в настоящие цветочные моря.

Одним из самых известных памятников страны считается замок Химэдзи, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Постройке более шести веков, и это один из немногих замков Японии, сохранившихся в своём изначальном виде.

Не случайно его прозвали Замком Белой Цапли: белоснежные стены и изящная архитектура действительно напоминают крылья птицы. Через ворота Отэмон можно бесплатно попасть во внешний двор и на большую поляну, где весной цветёт около тысячи сакур. В период ханами здесь собираются сотни людей на пикники и прогулки.

Цветочные парки "Хитачи" и "Кораку-эн"

Парк Хитачи японцы называют местом, которое стоит посетить хотя бы однажды в жизни. Его пейзажи поражают в любое время года, но особенно весной, когда цветут миллионы немофил — голубые поля сливаются с небом и океаном, создавая уникальное зрелище.

Не менее впечатляет кохия: летом кусты ярко-зелёные, а осенью они становятся насыщенно-красными, превращая парк в живую картину.

Храм Котоку-ин и Великий Будда Камакуры

В городе Камакура, недалеко от Токио, находится храм Котоку-ин, известный своей колоссальной статуей Будды. Это вторая по величине бронзовая статуя страны и крупнейшая под открытым небом: её высота превышает 11 метров, вес — более 120 тонн.

Святыня появилась в XIII веке и до сих пор поражает своим величием. Туристы могут даже заглянуть внутрь статуи. Экскурсоводы обязательно рассказывают о "секретах" Будды: зачем у него на спине окошки и почему рядом лежат огромные соломенные сандалии. Оказывается, их до сих пор плетут дети, чтобы Будда мог "путешествовать" по Японии.

