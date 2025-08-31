Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Боюсь не ИИ, а природной глупости: Гильермо дель Торо раскрыл главную идею Франкенштейна
Пусть не диктуют условия: Рик Санчес разнёс в пух и прах политику Вашингтона в отношении Индии
Организация на грани чуда: 15 находок, которые превратят тесную комнату в просторную студию
Вам действительно интересно? Полина Диброва уклонилась от щепетильной темы о детях после развода
Ногти в стиле 90-х: мода, которая снова не даёт жить спокойно
Воск на автомойке самообслуживания запечатывает грязь: блеск сегодня, проблемы завтра
Цвет шерсти подскажет характер: правда ли рыжие кошки добрее других
Настоящий турецкий кофе: вот почему его пьют с водой и лукумом
Кофе натощак бодрит только на словах: что происходит с организмом на самом деле

Туристы возвращаются снова и снова — 3 места в Японии, которые невозможно забыть

Туризм

Япония удивляет путешественников сочетанием древних традиций и неповторимой природы. Здесь можно увидеть замки с многовековой историей, храмы с величественными святынями и парки, которые в разные времена года превращаются в настоящие цветочные моря.

Замок Химэдзи — Белая Цапля
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Замок Химэдзи — Белая Цапля

Замок Химэдзи — Белая Цапля

Одним из самых известных памятников страны считается замок Химэдзи, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Постройке более шести веков, и это один из немногих замков Японии, сохранившихся в своём изначальном виде.

Не случайно его прозвали Замком Белой Цапли: белоснежные стены и изящная архитектура действительно напоминают крылья птицы. Через ворота Отэмон можно бесплатно попасть во внешний двор и на большую поляну, где весной цветёт около тысячи сакур. В период ханами здесь собираются сотни людей на пикники и прогулки.

Цветочные парки "Хитачи" и "Кораку-эн"

Парк Хитачи японцы называют местом, которое стоит посетить хотя бы однажды в жизни. Его пейзажи поражают в любое время года, но особенно весной, когда цветут миллионы немофил — голубые поля сливаются с небом и океаном, создавая уникальное зрелище.

Не менее впечатляет кохия: летом кусты ярко-зелёные, а осенью они становятся насыщенно-красными, превращая парк в живую картину.

Храм Котоку-ин и Великий Будда Камакуры

В городе Камакура, недалеко от Токио, находится храм Котоку-ин, известный своей колоссальной статуей Будды. Это вторая по величине бронзовая статуя страны и крупнейшая под открытым небом: её высота превышает 11 метров, вес — более 120 тонн.

Святыня появилась в XIII веке и до сих пор поражает своим величием. Туристы могут даже заглянуть внутрь статуи. Экскурсоводы обязательно рассказывают о "секретах" Будды: зачем у него на спине окошки и почему рядом лежат огромные соломенные сандалии. Оказывается, их до сих пор плетут дети, чтобы Будда мог "путешествовать" по Японии.

Уточнения

Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. "место, где восходит Солнце"), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国), — островное государство в Восточной Азии.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Новости спорта
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно Аудио 
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Домашние животные
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет Аудио 
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Садоводство, цветоводство
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод Аудио 
Популярное
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица

В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.

Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Последние материалы
Пусть не диктуют условия: Рик Санчес разнёс в пух и прах политику Вашингтона в отношении Индии
Организация на грани чуда: 15 находок, которые превратят тесную комнату в просторную студию
Вам действительно интересно? Полина Диброва уклонилась от щепетильной темы о детях после развода
Ногти в стиле 90-х: мода, которая снова не даёт жить спокойно
Воск на автомойке самообслуживания запечатывает грязь: блеск сегодня, проблемы завтра
Цвет шерсти подскажет характер: правда ли рыжие кошки добрее других
Настоящий турецкий кофе: вот почему его пьют с водой и лукумом
Кофе натощак бодрит только на словах: что происходит с организмом на самом деле
Спасите спину без таблеток: 5 простых шагов уменьшат риск боли в пояснице в любом возрасте
Секрет химических реакций раскрыт: рентгеновские вспышки помогли увидеть движение электрона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.