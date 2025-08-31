Где в столице спрятан уголок Поднебесной: парк, который переносит в Запретный город

Парк "Хуамин" — одно из самых необычных мест столицы, где можно ощутить атмосферу Поднебесной, не покидая России. Здесь царит гармония: журчит вода, поют птицы, среди ухоженных тропинок возвышаются изящные беседки с росписями и изогнутыми крышами, а мраморные мостики и каменные композиции создают ощущение сказочного китайского сада.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Парк Хуамин

История создания

Идея строительства "Хуамина" появилась ещё в 2007 году, однако проект не раз приостанавливался. Только весной 2023 года парк официально открылся. Сегодня это целый комплекс с конгресс-центрами, отелем Soluxe Hotel Moscow и самым большим в Европе китайским ландшафтным садом. Архитектура и детали парка повторяют традиции Северного Китая: галереи, внутренние дворики, арочные мосты, декоративные водоёмы и тщательно выстроенная система ручьёв. "Хуамин" в переводе означает "лучшее из Китая", и парк действительно стал своеобразной копией Императорского сада в "Запретном городе" Пекина.

Уникальные элементы

Строительством занимались китайские мастера, а многие материалы привезли напрямую из Китая. Среди них — расписная черепица ручной работы, известняки с озера Тайху и редкие камни Линби, которые в Китае ценятся с древности и украшают только богатейшие сады. Эти камни обладают необычным свойством: при лёгком ударе они издают мелодичный звон, а в ветреную погоду некоторые из них начинают "петь". В парке можно увидеть и растения, характерные для Пекина и Шанхая: декоративные сосны, сливы, яблони, чёрную берёзу и плакучие ивы. Особенно эффектны яблони у беседки "Фэнхэ" — их цветы напоминают чайные розы.

Символика и гармония

Каждая деталь в "Хуамине" имеет особое значение. Арка "Цзыюнь", встречающая посетителей у входа, символизирует пурпурное облако, которое приносит счастье и добрые вести. Пруд "Линлун" отражает идею "искусной работы" мастера, а вода в парке — символ богатства и процветания. Беседка "Фэнхэ" олицетворяет солнечный день, "Иншуй" — чистоту и умиротворение, а шестигранная "Ванюэ" ("глядеть на луну") напоминает о тоске по родине и силе воспоминаний. Центральный мраморный мост "Басянь" посвящён восьми мудрецам китайской мифологии, обретшим бессмертие.

Что посмотреть

Парк делится на три зоны: центральную с прудом и беседками, лесную и хозяйственную. Начать прогулку лучше с арки "Цзыюнь", затем пройти к пруду "Линлун", остановиться у беседки "Фэнхэ", осмотреть мост "Басянь" и сад камней с беседкой "Иншуй". Даже короткая прогулка по этим местам дарит чувство умиротворения благодаря принципам фэн-шуй, использованным при проектировании. Китайцы верят, что здесь соединяются энергия неба, земли и воды, а также гармония инь и ян.

Парк "Хуамин" — это не просто прогулочная зона, а настоящий уголок китайской культуры, воплощённый в центре мегаполиса. Каждый его элемент продуман до мелочей и несёт скрытый смысл, превращая обычное посещение в знакомство с древней философией и эстетикой Поднебесной.

Уточнения

Запретный город — самый обширный дворцовый комплекс в мире (961×753 метра, 720 тыс. м², 980 зданий).

