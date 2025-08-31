Что скрывают руины на вершинах Окситании: легенды о катарах и исчезнувших реликвиях

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Юго-запад Франции — настоящий рай для тех, кто увлекается атмосферой средневековья и историей рыцарских орденов. На вершинах скал, среди живописных горных пейзажей Окситании, до сих пор возвышаются мрачные руины катарских замков. Эти крепости, пережившие осады и трагедии, хранят легенды о несметных богатствах, загадочных реликвиях и суровой инквизиции.

Замок Монсегюр
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Замок Монсегюр

Монсегюр — замок Святого Грааля

Среди катарских крепостей Монсегюр считается самой загадочной. Легенда утверждает, что именно здесь хранили Святой Грааль и другие святыни, исчезнувшие после падения замка. По преданию, немногие выжившие катары сумели вынести сокровища и спрятать их в окрестных пещерах. Эта история вдохновила писательницу Кейт Мосс на роман "Лабиринт".

Название замка переводится как "надёжная гора", но для катаров он стал символом гибели. Крестоносцы окружили Монсегюр, понимая его значение. После многолетней осады крепость пала. Здесь произошло одно из самых трагических событий инквизиции: 257 человек — мужчины, женщины и дети — отказались отречься от веры и добровольно вошли в огонь. Место до сих пор называют "Полем сожжённых".

Шато Ластур — жемчужина Чёрных гор

Если времени на исследование множества крепостей мало, стоит выбрать Ластур. Этот комплекс находится всего в нескольких часах ходьбы от Каркассона, а с организованной экскурсией — ещё ближе.

Ластур объединяет несколько замков: сеньоров Кабаре, Сюрдеспин (или Флёр-д'Эспин), Королевскую башню и Кертинё — самый большой. В одном маршруте можно увидеть все типы средневековой фортификации: мощные ворота-барабаканы, многоугольные стены, укреплённые башни. Особый шарм этому ансамблю придают стройные кипарисы, больше напоминающие тосканские пейзажи.

Крепости Монсегюр и Ластур — не просто руины, а живые свидетельства одной из самых драматичных страниц европейской истории. Они поражают не только архитектурой, но и трагическими историями, которые до сих пор напоминают о суровых временах катаров.

Руи́ны (от ruere с лат. — "падать"), или разва́лины — останки разрушенного здания, сооружения, их группы или целого населённого пункта.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
