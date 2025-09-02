Что скрывает система сортировки чемоданов в аэропорту

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мало кто задумывается, какой путь проходит багаж после того, как вы сдаёте его на стойке регистрации. Сначала ручная кладь и чемодан попадают на так называемую «гигиену багажа»: здесь укрепляют ручки и отдельно принимают нестандартные предметы.

Сотрудник аэропорта взвешивает багаж и прикрепляет бирку с уникальным кодом, штрих-кодом и номером, который позволяет системе отслеживать маршрут сумки.

Далее начинается автоматизированный процесс: сканеры читают коды, фотодатчики фиксируют движение, а обслуживающий персонал рентгеновского сканера на основе обратного рассеивания проверяет содержимое на запрещённые предметы. После этого багаж сортируется и отправляется к нужному самолёту.

Однако система не всегда работает идеально: неплотно завязанный ремень или сбой в считывателе могут привести к задержкам, а потеря багажа часто связана с повреждёнными или отвалившимися бирками.

Чтобы снизить риски, пассажирам советуют убирать старые наклейки после прибытия, проверять актуальность данных на бирке и дополнительно использовать именные ярлыки с контактами. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
