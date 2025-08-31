Эти пещеры кажутся декорациями к фильму, но они существуют и ждут путешественников

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Пещеры — это не только подземные пустоты, но и настоящие природные шедевры. В них царит своя атмосфера: где-то воздух наполнен морозной свежестью, где-то стены сияют цветными огнями, а иногда потолок напоминает звёздное небо. Мы собрали самые красивые пещеры мира, которые можно посетить без специальной подготовки.

Ледяная пещера
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ледяная пещера

Кунгурская ледяная пещера

Пермский край, Россия

Это одна из самых знаменитых пещер Урала и символ региона. Её возраст — примерно 10-12 тысяч лет, а первые экскурсии сюда начали водить более века назад. Общая протяжённость пещеры — около 8 километров, но туристам доступно 2 км маршрутов.

Особая магия Кунгурской пещеры — в её гротах и подземных озёрах. Всего здесь 48 гротов и около 70 водоёмов. Каждый зал уникален: Коралловый, Морское дно, Данте, Эфирный. Цветная подсветка подчёркивает причудливые очертания сталактитов и сталагмитов.

Даже летом стоит взять с собой тёплые вещи: температура в самых холодных гротах не поднимается выше -5 °C, а в остальных держится на уровне около нуля. Самое глубокое озеро уходит под землю на 5 метров, и его глубина впечатляет даже опытных путешественников.

Пещеры Джейта

Ливан

Система пещер Джейта состоит из двух уровней: нижнего и верхнего. Нижний грот частично заполнен водой, поэтому экскурсия проходит на лодке, а верхний можно исследовать пешком. Здесь тепло — около +16 °C внизу и +20 °C наверху.

До пещер туристов доставляет канатная дорога, а на территории комплекса есть ухоженный сад и небольшой зоопарк. В 2017 году Джейта получила награду в Дубае как лучшая туристическая достопримечательность арабского мира.

Сталактиты и сталагмиты здесь образуют целые "каменные дворцы", а отражения в воде усиливают впечатление от этого подземного мира.

Пещеры Ваитомо

Северный остров, Новая Зеландия

Эти пещеры выглядят так, словно над головой раскинулось звёздное небо. На самом деле свечение создают личинки насекомых Arachnocampa luminosa, обитающие только в Новой Зеландии. Их свет имеет зеленовато-синий оттенок и превращает экскурсию в настоящее космическое шоу.

Первые экскурсии в Ваитомо проходили ещё в XIX веке: маори показали их англичанам, а путь по подземной реке освещали свечами. Сегодня в пещере установлена подсветка, но атмосферу "звёздного купола" сохраняют по-прежнему. Туристы и сейчас передвигаются на лодках, скользя под мерцающими сводами.

Эти три пещеры — лишь малая часть списка самых впечатляющих подземных достопримечательностей планеты. Каждая из них по-своему уникальна: ледяные гроты Урала, тёплые каменные дворцы Ливана и сияющие "звёзды" Новой Зеландии навсегда остаются в памяти тех, кто решается на это удивительное путешествие.

Уточнения

Пеще́ра — полость естественного происхождения, находящаяся в верхней части земной коры, связанная с поверхностью одним (или несколькими) входными отверстиями.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
