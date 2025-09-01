Кухня манит ароматами, а касса холодным расчётом: почему туристы за границей тратят больше, чем обещает меню

Путешествие за границу нередко сопровождается неожиданными расходами, особенно при посещении ресторанов. Согласно исследованию eSIM-сервиса Airalo, именно ужины на двоих чаще всего становятся самой весомой частью бюджета туристов.

Одной из главных причин являются налоги и чаевые: в США и Канаде цены в меню часто указываются без налогов, а в счёте добавляется ещё 20 % и более на оплату обслуживания. В итоге итоговая сумма может оказаться на треть выше ожидаемой, предупреждает www.gbnews.com.

В Европе туристов подстерегают другие тонкости. Например, в Италии практически в каждом заведении взимается coperto — фиксированная плата за хлеб и сервировку, которая составляет от 1 до 3 евро с человека. Также в ряде стран "бесплатные" закуски в итоге включаются в счёт, о чём можно узнать только из мелкого шрифта в меню.

Эксперты советуют туристам заранее прибавлять около 30 % к стоимости, указанной в меню, чтобы избежать неприятных сюрпризов, а также уточнять условия оплаты "комплиментов от шефа".

Любопытно, что исследование также отметило популярность британских пабов за границей: лидером списка оказался Нью-Йорк, названный "домом вдали от дома" для любителей английской атмосферы.

