Бабье лето обмануло Британию: вот почему сентябрь не будет тёплым

В последние дни британские СМИ активно обсуждали прогнозы о бабьем лете с температурами до 30 градусов, которое якобы ожидает страну в сентябре. Метеорологическое бюро Великобритании (Met Office) решило уточнить ситуацию и вынести официальный вердикт.
По данным синоптиков, действительно в отдельные дни возможны аномально тёплые периоды, но в целом начало осени будет сопровождаться переменчивой и нестабильной погодой, информирует gbnews.com.
На 8 сентября прогнозируется заметный рост температур в Восточной Англии: из-за высокого давления, идущего с континента, столбики термометров могут приблизиться к отметке 30°C. Это станет редким эпизодом тепла для данного времени года.
В то же время в Северной Англии температура также повысится, особенно на северо-западе, где ожидается до 20°C. В Уэльсе и Юго-Западной Англии воздух вряд ли прогреется выше +20, что лишний раз подтверждает контрастность регионов.
Тем не менее Met Office подчёркивает: если рассматривать период с 3 по 12 сентября, погода в целом будет нестабильной.
Отдельное внимание вызвал сам термин "бабье лето". Его происхождение до конца неясно. Первое упоминание зафиксировано в США в 1778 году, а в британском контексте фраза начала использоваться в начале XIX века. Однако исторические данные показывают: даже в самые тёплые эпизоды "бабьего лета" температура в Великобритании редко поднималась выше 30 градусов.
Фон для этих обсуждений придаёт недавняя серия экстремальных погодных явлений. Великобритания только что пережила:
Синоптики были вынуждены объявить "жёлтое" предупреждение о неблагоприятной погоде.
Таким образом, хотя отдельные тёплые дни действительно возможны, говорить о продолжительном бабьем лете в Великобритании пока преждевременно. Жителям стоит готовиться скорее к контрастной погоде — с редкими всплесками тепла на фоне дождей и гроз.
Ба́бье ле́то (уст. Марфино лето, сев.-амер. индейское лето), оно же золота́я о́сень — длительный период тёплой и сухой погоды в конце сентября или в первой половине октября в Европе и Северной Америке. Связан с устойчивым антициклоном.
