Бабье лето обмануло Британию: вот почему сентябрь не будет тёплым

В последние дни британские СМИ активно обсуждали прогнозы о бабьем лете с температурами до 30 градусов, которое якобы ожидает страну в сентябре. Метеорологическое бюро Великобритании (Met Office) решило уточнить ситуацию и вынести официальный вердикт.

Фото: unsplash.com by Evan Kirby evankirby2, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка

По данным синоптиков, действительно в отдельные дни возможны аномально тёплые периоды, но в целом начало осени будет сопровождаться переменчивой и нестабильной погодой, информирует gbnews.com.

Температурные колебания в начале сентября

На 8 сентября прогнозируется заметный рост температур в Восточной Англии: из-за высокого давления, идущего с континента, столбики термометров могут приблизиться к отметке 30°C. Это станет редким эпизодом тепла для данного времени года.

В то же время в Северной Англии температура также повысится, особенно на северо-западе, где ожидается до 20°C. В Уэльсе и Юго-Западной Англии воздух вряд ли прогреется выше +20, что лишний раз подтверждает контрастность регионов.

Общая тенденция погоды

Тем не менее Met Office подчёркивает: если рассматривать период с 3 по 12 сентября, погода в целом будет нестабильной.

Влияние циклонов принесёт осадки, грозы и сильный ветер.

Возможны ливни и град.

Средняя температура будет находиться в пределах нормы или чуть ниже.

В отдельные сухие дни возможны кратковременные "всплески тепла".

Происхождение термина "бабье лето"

Отдельное внимание вызвал сам термин "бабье лето". Его происхождение до конца неясно. Первое упоминание зафиксировано в США в 1778 году, а в британском контексте фраза начала использоваться в начале XIX века. Однако исторические данные показывают: даже в самые тёплые эпизоды "бабьего лета" температура в Великобритании редко поднималась выше 30 градусов.

Экстремальная погода летом 2025 года

Фон для этих обсуждений придаёт недавняя серия экстремальных погодных явлений. Великобритания только что пережила:

самое жаркое лето за всю историю наблюдений;

разрушительные наводнения — местами выпало от 10 до 70 мм осадков за короткое время;

оползень в графстве Девон (город Модбери), перекрывший трассу и повредивший здания.

Синоптики были вынуждены объявить "жёлтое" предупреждение о неблагоприятной погоде.

Таким образом, хотя отдельные тёплые дни действительно возможны, говорить о продолжительном бабьем лете в Великобритании пока преждевременно. Жителям стоит готовиться скорее к контрастной погоде — с редкими всплесками тепла на фоне дождей и гроз.

Уточнения

Ба́бье ле́то (уст. Марфино лето, сев.-амер. индейское лето), оно же золота́я о́сень — длительный период тёплой и сухой погоды в конце сентября или в первой половине октября в Европе и Северной Америке. Связан с устойчивым антициклоном.

