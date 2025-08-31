Клиентский сервис в аэропорту Шарлотт дождался долгожданного флагманского лаунджа

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Авиакомпания American Airlines объявила о масштабных планах по улучшению клиентского сервиса в аэропорту Шарлотт Дуглас (CLT), втором по величине хабе авиакомпании. Здесь появится первый для этого аэропорта флагманский лаундж, а также новый клуб Admirals Club, что станет крупнейшей инвестицией в премиальные залы ожидания за всю историю работы American в Шарлотт.

Admirals Club авиакомпании American Airlines
Фото: commons.wikimedia by MasonJ0890 at English Wikipedia is licensed under GNU Free Documentation License
Admirals Club авиакомпании American Airlines

Сегодняшнее состояние лаунджей в CLT оставляет желать лучшего: основной Admirals Club устарел и хронически страдает от переполненности, а недавно открытый grab & go-формат (буквально: «хватай и иди» — формат быстрого питания) клуба решает лишь часть задач.

Для аэропорта, который является вторым по значимости в сети American, подобное отставание в инфраструктуре выглядит особенно контрастно, пишет onemileatatime.com. Поэтому запуск флагманского зала ожидания рассматривается как шаг, который выведет качество обслуживания на новый уровень и сделает CLT по-настоящему флагманским хабом.

Новый лаундж будет выполнен в соответствии с обновлённой концепцией дизайна American Airlines. Пространство зала составит около 40 000 квадратных футов — в разы больше, чем нынешний клуб Admirals Club, который он заменит. Оформление обещает быть современным и изысканным, с акцентом на комфорт пассажиров премиального сегмента, для которых ожидание рейса должно быть не просто необходимостью, а частью путешествия.

Главный специалист по работе с клиентами American Airlines Хизер Гарбоден заявила, что новая инфраструктура позволит компании предоставлять первоклассный сервис в одном из ключевых аэропортов США. По её словам, улучшения рассчитаны на то, чтобы соответствовать растущему спросу со стороны ведущих клиентов, которые ожидают высокого уровня обслуживания во всех хабах перевозчика.

Кроме того, American планирует расширение программы флагманских лаунджей в других городах. В частности, уже подтверждены планы по открытию нового флагманского лаунджа в Майами. Всё это свидетельствует о долгосрочной стратегии: авиакомпания стремится укрепить свой имидж премиального перевозчика, предлагая клиентам более качественный наземный сервис в дополнение к воздушным перевозкам.

Хотя точные сроки запуска флагманского лаунджа в CLT пока не названы, эксперты считают, что реализация проекта станет переломным моментом для аэропорта. Для пассажиров American в Шарлотт это означает появление современного, просторного и удобного комплекса, который заменит устаревшие клубы и станет новым стандартом комфорта.

Таким образом, инвестиции в Шарлотт подтверждают серьёзные намерения American Airlines по обновлению своей наземной инфраструктуры. В ближайшие годы пассажиры смогут оценить новый уровень сервиса, который изменит восприятие ожидания в аэропорту и сделает хаб в CLT одним из самых привлекательных в сети перевозчика.

Уточнения

American Airlines Inc. (Аме́рикан Э́йрлайнс, сокращается как American или AA) — национальная авиакомпания США, штаб-квартира которой расположена в городе Форт-Уэрт, штат Техас, США.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
