American Airlines готовит сюрприз для пассажиров Атлантики

American Airlines готовится к масштабному обновлению своего парка и маршрутной сети: начиная с 2026 года авиакомпания будет использовать новые узкофюзеляжные дальнемагистральные самолёты Airbus A321XLR для выполнения трансатлантических рейсов из аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Это станет важным шагом в развитии авиаперевозчика, ведь впервые столь компактные самолёты смогут выполнять маршруты через Атлантику, предлагая пассажирам баланс между комфортом и эффективностью.

История проекта началась ещё в 2019 году, когда American заказала 50 лайнеров A321XLR. Недавно первый самолёт поступил в парк, но его пришлось временно отправить на хранение — инфраструктура и подготовка персонала ещё не были завершены. Полноценное внедрение стартует только к началу 2026 года. Именно тогда в JFK планируется открытие международного центра обслуживания семейства Airbus A320, что позволит организовать эксплуатацию новых машин на регулярной основе.

В марте 2026-го American планирует запустить первые трансатлантические рейсы на A321XLR. Параллельно будет открыто не менее 40 новых вакансий для обслуживания этих маршрутов, включая пилотов, техников и наземный персонал. В дальнейшем число рабочих мест и масштаб базы в аэропорту Кеннеди будет расти по мере поставок дополнительных самолётов и получения пилотами соответствующей квалификации.

Маршрутная сеть также претерпит изменения. Помимо Нью-Йорка, новые самолёты будут базироваться в Шарлотте и Филадельфии, обеспечивая полёты по более "узким" трансатлантическим направлениям, где использование широкофюзеляжных самолётов экономически нецелесообразно. В зимний сезон A321XLR также будут востребованы на менее загруженных линиях, сохраняя при этом высокую загрузку и оптимизируя операционные расходы.

Не менее интересным нововведением станет их применение на внутренних линиях. A321XLR заменят существующие A321T, выполняющие премиальные трансконтинентальные рейсы из Нью-Йорка в Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Эти самолёты в своё время выделялись улучшенной компоновкой салона, но теперь American планирует реконфигурировать A321T для стандартных внутренних маршрутов, а новые XLR возьмут на себя миссию поддерживать высокий уровень сервиса на ключевых направлениях.

Хотя развёртывание A321XLR выглядело предсказуемым шагом, экспертов удивило, что первые трансатлантические рейсы запланированы уже на март 2026 года. Это свидетельствует о стремлении American максимально быстро использовать потенциал новой модели. Универсальность A321XLR позволит авиакомпании гибко управлять сетью как на международных, так и на внутренних линиях, усиливая конкурентные позиции в сегменте премиальных и дальнемагистральных перевозок.

Таким образом, запуск A321XLR станет не только технологическим обновлением парка, но и стратегическим шагом American Airlines, который укрепит её позиции на трансатлантическом рынке и даст пассажирам больше гибкости при выборе маршрутов.

American Airlines Inc. (Аме́рикан Э́йрлайнс, сокращается как American или AA) — национальная авиакомпания США, штаб-квартира которой расположена в городе Форт-Уэрт, штат Техас, США.

