Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пока вы спите, кот ведёт двойную игру: его ночные мотивы вас удивят
Ностальгия Галкина* обернулась критикой: видео с Ивлеевой в электричке
Мех, панк и кислотный трикотаж: шок-осень выталкивает тренч и белую рубашку из моды
Морской McDonald's добрался до Британии: от сома до креветок
Почва после лука — как уставшая батарейка: чем подзарядить почву, чтобы не потерять следующий урожай
Неожиданные дефекты: Ford отзывает спорткары и внедорожники
Этот банановый десерт обойдется в копейки, но на вкус — как из дорогой кондитерской
Секрет Шварцнегера скрывали годами: ваш пресс станет стальным всего за 30 дней
Неприятный запах и плесень на дверце стиральной машины? Вот как её победить без усилий

American Airlines готовит сюрприз для пассажиров Атлантики

3:45
Туризм

American Airlines готовится к масштабному обновлению своего парка и маршрутной сети: начиная с 2026 года авиакомпания будет использовать новые узкофюзеляжные дальнемагистральные самолёты Airbus A321XLR для выполнения трансатлантических рейсов из аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Это станет важным шагом в развитии авиаперевозчика, ведь впервые столь компактные самолёты смогут выполнять маршруты через Атлантику, предлагая пассажирам баланс между комфортом и эффективностью.

American Airlines Center
Фото: commons.wikimedia.org by Joe Mabel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
American Airlines Center

История проекта началась ещё в 2019 году, когда American заказала 50 лайнеров A321XLR. Недавно первый самолёт поступил в парк, но его пришлось временно отправить на хранение — инфраструктура и подготовка персонала ещё не были завершены. Полноценное внедрение стартует только к началу 2026 года. Именно тогда в JFK планируется открытие международного центра обслуживания семейства Airbus A320, что позволит организовать эксплуатацию новых машин на регулярной основе.

В марте 2026-го American планирует запустить первые трансатлантические рейсы на A321XLR. Параллельно будет открыто не менее 40 новых вакансий для обслуживания этих маршрутов, включая пилотов, техников и наземный персонал. В дальнейшем число рабочих мест и масштаб базы в аэропорту Кеннеди будет расти по мере поставок дополнительных самолётов и получения пилотами соответствующей квалификации.

Маршрутная сеть также претерпит изменения. Помимо Нью-Йорка, новые самолёты будут базироваться в Шарлотте и Филадельфии, обеспечивая полёты по более "узким" трансатлантическим направлениям, где использование широкофюзеляжных самолётов экономически нецелесообразно. В зимний сезон A321XLR также будут востребованы на менее загруженных линиях, сохраняя при этом высокую загрузку и оптимизируя операционные расходы.

Не менее интересным нововведением станет их применение на внутренних линиях. A321XLR заменят существующие A321T, выполняющие премиальные трансконтинентальные рейсы из Нью-Йорка в Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Эти самолёты в своё время выделялись улучшенной компоновкой салона, но теперь American планирует реконфигурировать A321T для стандартных внутренних маршрутов, а новые XLR возьмут на себя миссию поддерживать высокий уровень сервиса на ключевых направлениях.

Хотя развёртывание A321XLR выглядело предсказуемым шагом, экспертов удивило, что первые трансатлантические рейсы запланированы уже на март 2026 года. Это свидетельствует о стремлении American максимально быстро использовать потенциал новой модели. Универсальность A321XLR позволит авиакомпании гибко управлять сетью как на международных, так и на внутренних линиях, усиливая конкурентные позиции в сегменте премиальных и дальнемагистральных перевозок.

Таким образом, запуск A321XLR станет не только технологическим обновлением парка, но и стратегическим шагом American Airlines, который укрепит её позиции на трансатлантическом рынке и даст пассажирам больше гибкости при выборе маршрутов.

Уточнения

American Airlines Inc. (Аме́рикан Э́йрлайнс, сокращается как American или AA) — национальная авиакомпания США, штаб-квартира которой расположена в городе Форт-Уэрт, штат Техас, США.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Красота и стиль
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Один кинжал показал уровень мастерства бронзового века лучше, чем десятки раскопок
Наука и техника
Один кинжал показал уровень мастерства бронзового века лучше, чем десятки раскопок Аудио 
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Домашние животные
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы Аудио 
Популярное
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица

В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.

Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря
Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря
Последние материалы
Пока вы спите, кот ведёт двойную игру: его ночные мотивы вас удивят
Ностальгия Галкина* обернулась критикой: видео с Ивлеевой в электричке
Мех, панк и кислотный трикотаж: шок-осень выталкивает тренч и белую рубашку из моды
American Airlines готовит сюрприз для пассажиров Атлантики
Морской McDonald's добрался до Британии: от сома до креветок
Почва после лука — как уставшая батарейка: чем подзарядить почву, чтобы не потерять следующий урожай
Неожиданные дефекты: Ford отзывает спорткары и внедорожники
Этот банановый десерт обойдется в копейки, но на вкус — как из дорогой кондитерской
Секрет Шварцнегера скрывали годами: ваш пресс станет стальным всего за 30 дней
Неприятный запах и плесень на дверце стиральной машины? Вот как её победить без усилий
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.