Ручная кладь подорожает в 3 раза: ловушка за красивыми цифрами от Ryanair — как избежать штрафа

Вот что действительно происходит с правилами авиакомпании Ryanair относительно провоза ручной клади:

Фото: Wikimedia Commons by Adrian Pingstone is licensed under Public domain Ryanair Boeing 737

Увеличение разрешённого размера

С июля — августа 2025 года Ryanair увеличил максимальный размер бесплатного провоза ручной клади с 40×25×20 см (20 л) до 40×30×20 см (24 л) — прирост объёма примерно на 20 %.

Это решение компании принято в ответ на новые предложения Евросоюза об обязательных минимальных размерах ручной клади: 40×30×15 см.

Ужесточение контроля и стимулирование сотрудников

Наряду с увеличением объёма ручной клади, Ryanair усиливает контроль за соблюдением норм:

С ноября 2025 года бонус сотрудникам за выявление ручной клади, несоответствующей размерам, вырастает с €1,50 до €2,50 за каждый случай, а месячный лимит выплат отменяется.

Пассажиры с багажом, превышающим разрешённые размеры, могут быть вынуждены доплатить до £75 за перевозку в багажном отсеке.

Что остаётся без изменений

Габариты и нормы по ручной клади "второго уровня" и сдаваемого багажа не изменились.

Какие изменения в перспективе

Как пишет metro.com.uk, ЕС предлагает стандартизировать ручную кладь: один личный предмет (40×30×15 см) и одна сумка до 7 кг и 100 см общего объёма, без доплаты. Эти правила ещё не вступили в силу: идут обсуждения и голосования между государствами-членами Евросоюза.

В авиакомпаниях опасаются, что введение "двух бесплатных ручных сумок" повысит себестоимость перелётов и может привести к росту базовых тарифов.

Сотрудникам Ryanair теперь платят за то, что они ловят вас с лишней ручной кладью: готовьтесь к сюрпризам

Уточнения

Бага́ж (фр. bagage) (также поклажа, пожитки, скарб, кладь, особенно дорожная или походная) — вещи, которые берёт с собой в дорогу пассажир. Багаж может сдаваться в специальное место (сдаваемый багаж) или браться с собой (ручная кладь).

