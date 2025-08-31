Крым готовит спектакль без декораций: сцены подарят сама природа

Что может быть ярче заката у Белой скалы, глубже тишины подземной пещеры или величественнее залов старинных дворцов? Всё это — сцены для уникальных концертов, которые ждут крымчан и гостей полуострова уже в сентябре.
Оркестр под открытым небом
Организаторы превратили музыку в настоящее путешествие: от классики и джаза до рока, саундтреков любимых фильмов и даже мистической "космической" музыки.
Концерт "Резонанс" — классика под землёй
Дата: 6 сентября
Место: Симферопольский район, с. Мраморное, пещера Мраморная
Программа: камерный состав Академического симфонического оркестра исполнит Вивальди, Моцарта, Боккерини, а также произведения Яна Тирсена, Людовико Эйнауди, Ханса Циммера и Яна Кларка.
Дирижёр: Олег Рябов
Начало: 18:00
"Магия струнных: от барокко до рока 2"
Даты: 7 и 21 сентября
Место: Белогорский район, пгт Зуя, пещера "Таврида"
Программа: камерный оркестр Крымской госфилармонии под управлением Михаила Сербиненко сыграет классику и современные хиты, включая рок и музыку из кино.
Начало: 18:00
Продолжительность: 1 час 10 минут
Цитата организаторов: "Программа вечера будет насыщенной и разноплановой, предлагая каждому зрителю найти что-то близкое своему сердцу и вкусу".
Музыкальное погружение
Название: "Концерт-погружение под землёй"
Дата: 12 сентября
Место: пещера Мраморная, зал Жемчужных озёр
Программа: композитор и исполнитель Андрей Ясинский (Таганрог) создаст атмосферу медитации на этно-инструментах — можжевеловых флейтах, окарине, калимбе, ханге, равдраме и других.
Начало: 18:00
Продолжительность: 1 час 20 минут
"Музыка из кинофильмов"
Дата: 12 сентября
Место: Симферополь, терраса ТК "Центрум"
Программа: ансамбль "Таврия" им. Л. Д. Чернышёвой подарит публике легендарные саундтреки.
Начало: 18:30
Продолжительность: 1 час 30 минут
Джазовый вечер в Ливадии
Дата: 12 сентября
Место: Ливадийский дворец, Ялта
Программа: кубинский певец и перкуссионист CQ Plam вместе с джаз-трио "А3".
Начало: 19:00
Продолжительность: 1 час 30 минут
"Музыкальные встречи во дворце Дюльбер"
Дата: 13 сентября
Место: санаторий "Дюльбер", Кореиз
Программа: камерный оркестр "Новая гармония" под управлением Дениса Карлова исполнит произведения мировой классики — от испанских и французских мотивов до русской музыки.
Начало: 18:30
Продолжительность: 1 час 30 минут
Музыкальный пикник у Белой скалы
Дата: 13 сентября
Место: конный клуб Cowboy, Белогорск
Программа: выступления солистов Крымского киноконцертного объединения — Арзы Меджидовой, Анны Глушко, Марины Герман, Георга Эннариса, Якова Головко.
Рекомендации: взять пледы, напитки, закуски. Дресс-код — светлая одежда.
Начало: 17:00
Продолжительность: 1 час 30 минут
"Вдохновенный концерт-3"
Дата: 13 сентября
Место: пещера Мраморная, Симферопольский район
Программа: Владимир Довгаль (саксофон), Виталий Дорохов (скрипка), Олег Саенко (гитара, вокал), Татьяна Вохмина (флейта), Оксана Сенчина (вокал), Лариса Билан (вокал), Александр Блискунов (вокал) и Константин Свиридов (поэтические зарисовки). Вечер объединит классику, романсы, песни и стихи.
Начало: 18:00
Продолжительность: 1 час 15 минут
Сентябрь в Крыму обещает стать по-настоящему особенным: музыка зазвучит там, где её меньше всего ожидаешь услышать — в пещерах, у скал и во дворцах. Этот фестиваль объединяет жанры, эпохи и настроения, превращая каждое выступление в неповторимое впечатление. Для гостей и жителей полуострова это не просто концерты, а редкая возможность услышать музыку в гармонии с самой природой и историей Крыма.
