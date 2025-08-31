Крым готовит спектакль без декораций: сцены подарят сама природа

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:35
Туризм

Что может быть ярче заката у Белой скалы, глубже тишины подземной пещеры или величественнее залов старинных дворцов? Всё это — сцены для уникальных концертов, которые ждут крымчан и гостей полуострова уже в сентябре.

Оркестр под открытым небом
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Оркестр под открытым небом

Организаторы превратили музыку в настоящее путешествие: от классики и джаза до рока, саундтреков любимых фильмов и даже мистической "космической" музыки.

Концерт "Резонанс" — классика под землёй

  • Дата: 6 сентября
  • Место: Симферопольский район, с. Мраморное, пещера Мраморная
  • Программа: камерный состав Академического симфонического оркестра исполнит Вивальди, Моцарта, Боккерини, а также произведения Яна Тирсена, Людовико Эйнауди, Ханса Циммера и Яна Кларка.
  • Дирижёр: Олег Рябов
  • Начало: 18:00

"Магия струнных: от барокко до рока 2"

  • Даты: 7 и 21 сентября
  • Место: Белогорский район, пгт Зуя, пещера "Таврида"
  • Программа: камерный оркестр Крымской госфилармонии под управлением Михаила Сербиненко сыграет классику и современные хиты, включая рок и музыку из кино.
  • Начало: 18:00
  • Продолжительность: 1 час 10 минут
  • Цитата организаторов: "Программа вечера будет насыщенной и разноплановой, предлагая каждому зрителю найти что-то близкое своему сердцу и вкусу".

Музыкальное погружение

  • Название: "Концерт-погружение под землёй"
  • Дата: 12 сентября
  • Место: пещера Мраморная, зал Жемчужных озёр
  • Программа: композитор и исполнитель Андрей Ясинский (Таганрог) создаст атмосферу медитации на этно-инструментах — можжевеловых флейтах, окарине, калимбе, ханге, равдраме и других.
  • Начало: 18:00
  • Продолжительность: 1 час 20 минут

"Музыка из кинофильмов"

  • Дата: 12 сентября
  • Место: Симферополь, терраса ТК "Центрум"
  • Программа: ансамбль "Таврия" им. Л. Д. Чернышёвой подарит публике легендарные саундтреки.
  • Начало: 18:30
  • Продолжительность: 1 час 30 минут

Джазовый вечер в Ливадии

  • Дата: 12 сентября
  • Место: Ливадийский дворец, Ялта
  • Программа: кубинский певец и перкуссионист CQ Plam вместе с джаз-трио "А3".
  • Начало: 19:00
  • Продолжительность: 1 час 30 минут

"Музыкальные встречи во дворце Дюльбер"

  • Дата: 13 сентября
  • Место: санаторий "Дюльбер", Кореиз
  • Программа: камерный оркестр "Новая гармония" под управлением Дениса Карлова исполнит произведения мировой классики — от испанских и французских мотивов до русской музыки.
  • Начало: 18:30
  • Продолжительность: 1 час 30 минут

Музыкальный пикник у Белой скалы

  • Дата: 13 сентября
  • Место: конный клуб Cowboy, Белогорск
  • Программа: выступления солистов Крымского киноконцертного объединения — Арзы Меджидовой, Анны Глушко, Марины Герман, Георга Эннариса, Якова Головко.
  • Рекомендации: взять пледы, напитки, закуски. Дресс-код — светлая одежда.
  • Начало: 17:00
  • Продолжительность: 1 час 30 минут

"Вдохновенный концерт-3"

  • Дата: 13 сентября
  • Место: пещера Мраморная, Симферопольский район
  • Программа: Владимир Довгаль (саксофон), Виталий Дорохов (скрипка), Олег Саенко (гитара, вокал), Татьяна Вохмина (флейта), Оксана Сенчина (вокал), Лариса Билан (вокал), Александр Блискунов (вокал) и Константин Свиридов (поэтические зарисовки). Вечер объединит классику, романсы, песни и стихи.
  • Начало: 18:00
  • Продолжительность: 1 час 15 минут

Сентябрь в Крыму обещает стать по-настоящему особенным: музыка зазвучит там, где её меньше всего ожидаешь услышать — в пещерах, у скал и во дворцах. Этот фестиваль объединяет жанры, эпохи и настроения, превращая каждое выступление в неповторимое впечатление. Для гостей и жителей полуострова это не просто концерты, а редкая возможность услышать музыку в гармонии с самой природой и историей Крыма.

Уточнения

Спектакль (фр. spectacle, из лат. spectaculum "зрелище") — театральное зрелище, представление, произведение театрального, сценического искусства; может ставиться как на театральной, цирковой сцене, так и на радио (радиоспектакль) и на телевидении (телевизионный спектакль, фильм-спектакль), в кинематографе (фильмы-спектакли, кинооперы и др.).

Крым (укр. Крим, крымскотат. Qırım, Къырым), также Кры́мский полуо́стров (укр. Кримський півострів, крымскотат. Qırım yarımadası, Къырым ярымадасы), ранее Таври́да (греч. Ταυρίδα), — полуостров в северной части Чёрного моря, с северо-востока омывающийся Азовским морем.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
