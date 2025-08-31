Крым готовит спектакль без декораций: сцены подарят сама природа

Что может быть ярче заката у Белой скалы, глубже тишины подземной пещеры или величественнее залов старинных дворцов? Всё это — сцены для уникальных концертов, которые ждут крымчан и гостей полуострова уже в сентябре.

Организаторы превратили музыку в настоящее путешествие: от классики и джаза до рока, саундтреков любимых фильмов и даже мистической "космической" музыки.

Концерт "Резонанс" — классика под землёй

Дата: 6 сентября

Место: Симферопольский район, с. Мраморное, пещера Мраморная

Программа: камерный состав Академического симфонического оркестра исполнит Вивальди, Моцарта, Боккерини, а также произведения Яна Тирсена, Людовико Эйнауди, Ханса Циммера и Яна Кларка.

Дирижёр: Олег Рябов

Начало: 18:00

"Магия струнных: от барокко до рока 2"

Даты: 7 и 21 сентября

Место: Белогорский район, пгт Зуя, пещера "Таврида"

Программа: камерный оркестр Крымской госфилармонии под управлением Михаила Сербиненко сыграет классику и современные хиты, включая рок и музыку из кино.

Начало: 18:00

Продолжительность: 1 час 10 минут

Цитата организаторов: "Программа вечера будет насыщенной и разноплановой, предлагая каждому зрителю найти что-то близкое своему сердцу и вкусу".

Музыкальное погружение

Название: "Концерт-погружение под землёй"

Дата: 12 сентября

Место: пещера Мраморная, зал Жемчужных озёр

Программа: композитор и исполнитель Андрей Ясинский (Таганрог) создаст атмосферу медитации на этно-инструментах — можжевеловых флейтах, окарине, калимбе, ханге, равдраме и других.

Начало: 18:00

Продолжительность: 1 час 20 минут

"Музыка из кинофильмов"

Дата: 12 сентября

Место: Симферополь, терраса ТК "Центрум"

Программа: ансамбль "Таврия" им. Л. Д. Чернышёвой подарит публике легендарные саундтреки.

Начало: 18:30

Продолжительность: 1 час 30 минут

Джазовый вечер в Ливадии

Дата: 12 сентября

Место: Ливадийский дворец, Ялта

Программа: кубинский певец и перкуссионист CQ Plam вместе с джаз-трио "А3".

Начало: 19:00

Продолжительность: 1 час 30 минут

"Музыкальные встречи во дворце Дюльбер"

Дата: 13 сентября

Место: санаторий "Дюльбер", Кореиз

Программа: камерный оркестр "Новая гармония" под управлением Дениса Карлова исполнит произведения мировой классики — от испанских и французских мотивов до русской музыки.

Начало: 18:30

Продолжительность: 1 час 30 минут

Музыкальный пикник у Белой скалы

Дата: 13 сентября

Место: конный клуб Cowboy, Белогорск

Программа: выступления солистов Крымского киноконцертного объединения — Арзы Меджидовой, Анны Глушко, Марины Герман, Георга Эннариса, Якова Головко.

Рекомендации: взять пледы, напитки, закуски. Дресс-код — светлая одежда.

Начало: 17:00

Продолжительность: 1 час 30 минут

"Вдохновенный концерт-3"

Дата: 13 сентября

Место: пещера Мраморная, Симферопольский район

Программа: Владимир Довгаль (саксофон), Виталий Дорохов (скрипка), Олег Саенко (гитара, вокал), Татьяна Вохмина (флейта), Оксана Сенчина (вокал), Лариса Билан (вокал), Александр Блискунов (вокал) и Константин Свиридов (поэтические зарисовки). Вечер объединит классику, романсы, песни и стихи.

Начало: 18:00

Продолжительность: 1 час 15 минут

Сентябрь в Крыму обещает стать по-настоящему особенным: музыка зазвучит там, где её меньше всего ожидаешь услышать — в пещерах, у скал и во дворцах. Этот фестиваль объединяет жанры, эпохи и настроения, превращая каждое выступление в неповторимое впечатление. Для гостей и жителей полуострова это не просто концерты, а редкая возможность услышать музыку в гармонии с самой природой и историей Крыма.

