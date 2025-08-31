Курортные апартаменты обходят мегаполисы: рынок недвижимости сделал неожиданный выбор

Более 60% строящихся в России сервисных апартаментов сегодня приходится не на мегаполисы, а на курортные регионы. Девелоперы и инвесторы всё активнее смотрят в сторону туристических зон, которые позволяют совмещать отдых с доходом от аренды недвижимости.

По данным NF GROUP, по итогам первого полугодия 2025 года на рынке предлагалось 14,9 тыс. лотов в 174 комплексах. И здесь разница между городскими и курортными объектами разительна: цена квадратного метра на курортах (634 тыс. руб.) более чем вдвое превышает стоимость в городах (272 тыс. руб.). Абсолютный лидер по цене и объёму предложения — Краснодарский край.

Где строят и кому это интересно

Курортный формат охватывает регионы с высоким туристическим потенциалом:

Сочи и Анапа

Алтай

Карелия

Пригороды Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Свердловская и Челябинская области

Городские апарт-отели сосредоточены в мегаполисах:

Москва

Санкт-Петербург

Новосибирск

Казань

Нижний Новгород

Обычно они располагаются в центре, рядом с деловыми кварталами и транспортными узлами, ориентируясь на бизнес-аудиторию.

"Рынок на этапе развития"

"Рынок сервисных апартаментов в России находится на этапе активного развития, если раньше такие объекты строились в основном в городах и были ориентированы на бизнес-туристов, то сейчас всё больше новых проектов появляется на курортах. Целевой аудиторией становятся рекреационные туристы и инвесторы, оценивающие потенциал курортной недвижимости", — отмечает региональный директор департамента консалтинга и аналитики NF GROUP, партнер Ольга Широкова.

Цены и метры: картина полугодия

В январе-июне 2025 года на продажу выставили 7,8 тыс. курортных апартаментов в 106 комплексах. Средняя площадь — 47 кв. м, а стоимость "квадрата" составила 634 тыс. руб.

Топ по цене квадратного метра:

Краснодарский край — 843 тыс. руб.

Санкт-Петербург — 612 тыс. руб.

Карачаево-Черкессия — 602 тыс. руб.

В городах экспонировалось 7,1 тыс. лотов в 68 комплексах. Средняя площадь меньше — 33 кв. м, а стоимость — 272 тыс. руб.

Основная доля предложения (62%) пришлась на Санкт-Петербург. В пятёрку регионов также вошли:

Новосибирская область (10%)

Московский регион (6%)

Республика Татарстан (4%)

Свердловская область (3%)

Кто покупает

Покупателями курортных апартаментов могут быть как опытные инвесторы, так и "новички", переориентировавшиеся с зарубежных рынков.

Уточнения

