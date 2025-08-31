Купол будущего раскрыл врата в прошлое: что скрывает новое шоу Лувра Абу-Даби

Лувр Абу-Даби снова удивляет своих гостей. До конца июня 2026 года здесь работает Quantum Dome ("Квантовый купол") — уникальное VR-шоу, которое переносит зрителей в разные эпохи и уголки мира.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Панормара прошлого

"Это не просто развлечение, а встреча прошлого с будущим", — отмечают организаторы.

Quantum Dome: путешествие в истории

Полчаса — и вы окажетесь то в Древнем Риме, то в цветущем Багдаде, то среди величия дворцов Великих Моголов. Благодаря 360-градусной визуализации и передовым VR-технологиям зрители становятся полноценными участниками событий.

Стоимость билета — 120 дирхамов (около 3240 рублей), при этом он включает вход в музей. Для компаний от четырёх человек действует скидка: 95 дирхамов (примерно 2565 рублей) с человека.

Новая выставка: "Мамлюки: Наследие империи"

С 17 сентября Лувр Абу-Даби откроет ещё один проект — выставку, посвящённую династии мамлюков и её вкладу в мировую культуру.

Лувр Абу-Даби: музей без границ

С момента открытия в 2017 году Лувр Абу-Даби стал символом культурного диалога между Востоком и Западом. Его концепция уникальна: экспозиции выстроены по хронологии, а не по регионам, что позволяет увидеть, как разные цивилизации перекликались друг с другом на протяжении веков.

В коллекции — египетские саркофаги, греческие скульптуры, работы Леонардо да Винчи, Ван Гога, Мане и многих других.

Особое внимание уделено исламскому искусству — каллиграфии, керамике, ювелирным изделиям.

Постоянная экспозиция дополняется временными выставками благодаря сотрудничеству с Лувром в Париже, Орсе, Центром Помпиду и другими ведущими музеями мира.

Архитектурное чудо Жана Нувеля

Само здание музея — произведение искусства. Огромный серебристый купол диаметром 180 метров словно парит над белыми кубическими корпусами. Сквозь отверстия в куполе солнечные лучи создают внутри магическую игру света и тени, напоминающую оазис с пальмами.

Для всей семьи

Музей живёт активной культурной жизнью. Помимо выставок здесь проходят:

лекции,

мастер-классы,

концерты,

кинопоказы.

Для детей предусмотрена игровая зона, где искусство становится частью увлекательных занятий.

Почему стоит посетить

Лувр Абу-Даби — это место, где можно за одно посещение "прикоснуться" к тысячелетиям истории, увидеть шедевры мировой культуры и открыть для себя новые горизонты. Quantum Dome лишь усиливает это впечатление, делая встречу с искусством ещё более захватывающей.

Музей Лувра (фр. Musée du Louvre; часто используется просто название Лувр) — один из крупнейших и самый популярный художественный музей мира.



Шо́у ( англицизм от show ) или представление, показ (русскоязычный вариант) — мероприятие развлекательного характера, демонстрирующееся публике и имеющее постановочный характер, не совпадающий с реальность.

