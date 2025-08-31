Купол будущего раскрыл врата в прошлое: что скрывает новое шоу Лувра Абу-Даби

Лувр Абу-Даби снова удивляет своих гостей. До конца июня 2026 года здесь работает Quantum Dome ("Квантовый купол") — уникальное VR-шоу, которое переносит зрителей в разные эпохи и уголки мира.
"Это не просто развлечение, а встреча прошлого с будущим", — отмечают организаторы.
Полчаса — и вы окажетесь то в Древнем Риме, то в цветущем Багдаде, то среди величия дворцов Великих Моголов. Благодаря 360-градусной визуализации и передовым VR-технологиям зрители становятся полноценными участниками событий.
Стоимость билета — 120 дирхамов (около 3240 рублей), при этом он включает вход в музей. Для компаний от четырёх человек действует скидка: 95 дирхамов (примерно 2565 рублей) с человека.
С 17 сентября Лувр Абу-Даби откроет ещё один проект — выставку, посвящённую династии мамлюков и её вкладу в мировую культуру.
Постоянная экспозиция дополняется временными выставками благодаря сотрудничеству с Лувром в Париже, Орсе, Центром Помпиду и другими ведущими музеями мира.
Само здание музея — произведение искусства. Огромный серебристый купол диаметром 180 метров словно парит над белыми кубическими корпусами. Сквозь отверстия в куполе солнечные лучи создают внутри магическую игру света и тени, напоминающую оазис с пальмами.
Музей живёт активной культурной жизнью. Помимо выставок здесь проходят:
Для детей предусмотрена игровая зона, где искусство становится частью увлекательных занятий.
Лувр Абу-Даби — это место, где можно за одно посещение "прикоснуться" к тысячелетиям истории, увидеть шедевры мировой культуры и открыть для себя новые горизонты. Quantum Dome лишь усиливает это впечатление, делая встречу с искусством ещё более захватывающей.
Музей Лувра (фр. Musée du Louvre; часто используется просто название Лувр) — один из крупнейших и самый популярный художественный музей мира.
Шо́у ( англицизм от show ) или представление, показ (русскоязычный вариант) — мероприятие развлекательного характера, демонстрирующееся публике и имеющее постановочный характер, не совпадающий с реальность.
В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.