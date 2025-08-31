Апокалипсис отменяется, но… 2 сентября человечество столкнется с тем, что уже было

0:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

2 сентября Землю накроют мощные магнитные бури уровня G2–G4, что является предпоследним по пятибалльной шкале. Причиной станет выброс плазмы после вспышки класса M2.76 на Солнце, информирует Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Фото: www.flickr.com by NASA Goddard Space Flight Center, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ магнитная буря

Поток солнечного вещества достигнет орбиты нашей планеты именно в этот день. Учёные предупреждают о высокой вероятности повторных выбросов, поскольку запасы энергии в активной области Солнца остаются значительными.

Уточнения

Геомагни́тная бу́ря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.

