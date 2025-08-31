Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Укус судьбы: 3 невидимые причины стать жертвой комаров
У Porsche Macan Electric появилась новая функция, которая должна быть в каждом автомобиле
Куколка: Максим Галкин* сделал селфи со свежей как майская роза Пугачёвой
Внешне худой — внутри больной: как победить висцеральный жир
Эти бьюти-секреты звёзд уже стали вирусными — вот почему они работают
Синтез искусств в интерьере: как найти гармонию между светом, цветом и формой
Пять добавок, которые ведут к смерти: что скрывается в колбасе, газировке и полуфабрикатах
Автосервис не нужен: работы, которые водитель осилит сам без лишних затрат
Методы, которые сохраняют остроту зрения без врачей и дорогих процедур

Апокалипсис отменяется, но… 2 сентября человечество столкнется с тем, что уже было

0:38
Туризм

2 сентября Землю накроют мощные магнитные бури уровня G2–G4, что является предпоследним по пятибалльной шкале. Причиной станет выброс плазмы после вспышки класса M2.76 на Солнце, информирует Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

магнитная буря
Фото: www.flickr.com by NASA Goddard Space Flight Center, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
магнитная буря

Поток солнечного вещества достигнет орбиты нашей планеты именно в этот день. Учёные предупреждают о высокой вероятности повторных выбросов, поскольку запасы энергии в активной области Солнца остаются значительными.

Уточнения

Геомагни́тная бу́ря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Домашние животные
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы Аудио 
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Экономика и бизнес
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США Аудио 
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году
Красота и стиль
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году Аудио 
Популярное
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица

В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.

Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Зверь рвал его живьём, но он не сдался: грибник чудом выжил после схватки с медведем-людоедом в тайге
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Последние материалы
Виноград может погибнуть за ночь: что нужно успеть сделать в сентябре до первых заморозков
Лиза Моряк рассказала о глубоких изменениях после рождения детей
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
ШОС на пороге перемен: саммит в Тяньцзине определит новый экономический курс
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
32 тысячи лет в заморозке: ученые вернули к жизни нечто из древних времен
Плазмолифтинг и другие бьюти-провалы года: честный разбор
63 кг потерь: как тяжелый путь Эрин Дротлефф превратил её в символ силы
Установите светильник на нужной высоте — и ваш интерьер заиграет по-новому
Угроза, которая уже в тебе: этот вирус есть почти у каждого, но мало кто знает об опасности
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.