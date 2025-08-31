Силба — хорватская жемчужина: как отсутствие машин превратило остров в оазис

Жизнь на хорватской Силбе размеренная, добраться до нужной точки можно только пешком.
Хотя на острове нет автомобилей, скучать не придётся! Силба предлагает множество прекрасных пляжей и бухт с кристально чистой водой. Наиболее известным является песчаный пляж Соторишче, идеально подходящий для семей с детьми.
Сердце острова — деревня с каменными домами и узкими улочками, которые приглашают на прогулки. Главная достопримечательность — башня Торета, известная как "Башня любви". С её вершины открывается потрясающий вид на весь остров и окружающее море.
Силба — идеальное место для тех, кто ищет отдых и хорошее самочувствие без лишнего туристического стресса. Здесь время течёт в ритме природы, позволяя полностью расслабиться и насладиться окружающим миром.
Си́лба (хорв. Silba) — остров в Хорватии, в северной части Адриатического моря. Остров расположен к северо-западу от Задара. К северу от острова находится залив Кварнер, к югу — залив «Вирско море». К востоку от Силбы лежит остров Олиб, к северо-западу — Лошинь, к западу — Премуда, а к югу — группа небольших островов, за которыми начинается Дуги-Оток.
