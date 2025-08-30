Нюксунд против истории: отдалённый норвежский город бросает вызов судьбе

В Нюкссунде, отдалённом прибрежном городке на северо-западе Норвегии, несколько вернувшихся местных жителей и смелых туристов вдохнули новую жизнь.
На пляже можно заметить свежие следы северного оленя, иногда лоси заглядывают сюда. Поля, некогда возделываемые местными жителями, теперь заросли дикими цветами.
История Нюкссунда полна драм: арктический шторм 1893 года унёс множество жизней, и с приходом дизельных двигателей необходимость жить здесь исчезла. К 1952 году деревня опустела.
Во время поездки на лодке встречаются косатки — три взрослых особи и детеныша. Они направляются к местной колонии тюленей.
Несмотря на упадок, Нюксунд сохраняет свою атмосферу. Примеры местной архитектуры и рыбные склады свидетельствуют о былом великолепии. И, что самое главное, люди возвращаются, восстанавливая жизнь в этом старинном рыбацком городке, пишет The Guardian.
Норве́гия — государство в Северной Европе, располагающееся в западной части Скандинавского полуострова и на огромном количестве прилегающих мелких островов, а также на архипелаге Шпицберген (Свальбард), островах Ян-Майен и Медвежий в Северном Ледовитом океане.
