Предсказание катастрофы в манге подорвало туризм в Японии? Как курорты оправляются от удара

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Японские туристы находятся в затруднительном положении из-за предсказания землетрясения в манге.

Фото: https://web.archive.org/web/20161119173045/https://www.panoramio.com/photo/23124287 by MAKIKO OMOKAWA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Замок Хиросаки

Аэропорт Такамацу все еще пытается вернуть туристов после слухов о мощном землетрясении, которое, к счастью, не произошло.

Количество туристов уменьшилось на 31% по сравнению с предыдущим месяцем.

Перевозчик даже отменил рейсы на юг Японии в июле и августе из-за падения спроса.

Люди начали бояться катастрофы из-за культовой манге "Будущее, которое я видела" художника Рё Тацуки. В произведении указывалось, что 5 июля этого года в Японии произойдет "мегаземлетрясение".

Интерес к книге вырос после совпадения с событиями 2011 года, когда случилась авария на "Фукусиме-1".

Уточнения



Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.

