Предсказание катастрофы в манге подорвало туризм в Японии? Как курорты оправляются от удара

Японские туристы находятся в затруднительном положении из-за предсказания землетрясения в манге.
Аэропорт Такамацу все еще пытается вернуть туристов после слухов о мощном землетрясении, которое, к счастью, не произошло.
Количество туристов уменьшилось на 31% по сравнению с предыдущим месяцем.
Перевозчик даже отменил рейсы на юг Японии в июле и августе из-за падения спроса.
Люди начали бояться катастрофы из-за культовой манге "Будущее, которое я видела" художника Рё Тацуки. В произведении указывалось, что 5 июля этого года в Японии произойдет "мегаземлетрясение".
Интерес к книге вырос после совпадения с событиями 2011 года, когда случилась авария на "Фукусиме-1".
