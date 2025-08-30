Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фьючерсная торговля на Binance временно закрыта: вот что скрывает криптовалютная биржа
Салат-выручалочка: готовится из того, что есть в холодильнике
Разгадан код послушания лошадей: как ген ZFPM1 изменил мир
Как выбрать люстру для низких потолков: 10 ошибок, которые делают комнату тесной
У меня проблема: Олег Меньшиков откровенно рассказал об отношении к возрасту
Победа с привкусом тревоги: почему Спартак не радует руководство даже при серии успехов
Хлеб убрали — привычки изменились: к чему приводит этот шаг на самом деле
Решили прокатиться по Европе на автомобиле? Эти 5 ошибок обернутся большими проблемами
Какую чистку лица выбрать: плюсы и минусы двух популярных методов

Туристу это даром не пройдёт: пиво для слона обернулось скандалом

1:02
Туризм

В Кении разгорелся скандал вокруг видео испанского туриста, где он вливает пиво в хобот слона в заповеднике дикой природы.

Африканский слон
Фото: commons.wikimedia.org by Мухаммад Махди Карим is licensed under GNU Free Documentation License
Африканский слон

Поступок вызвал волну критики

Возмутительный инцидент вызвал резкую критику со стороны экологов и природоохранных организаций, которые назвали действия туриста опасными, неуважительными по отношению к животному и противоречащими усилиям по сохранению дикой природы. Об этом сообщила BBC.

Администрация заповедника Ол-Джоги осудила поведение туриста, назвав его неприемлемым, опасным и противоречащим ценностям заповедника. Сотрудник заповедника подчеркнул недопустимость подобных инцидентов и заявил, что заповедник не допускает близкого контакта посетителей со слонами.

Спасённый от браконьеров

Слон, запечатленный на видео, был идентифицирован как Бупа, крупный самец с длинными бивнями, которого спасли от браконьерства в Зимбабве в 1989 году.

Уточнения

Зимба́бве — государство в южной части африканского континента, между водопадом Виктория, реками Замбези и Лимпопо. Граничит с ЮАР на юге, с Мозамбиком на востоке, с Ботсваной на западе и с Замбией на севере, не имеет выхода к морю.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Один кинжал показал уровень мастерства бронзового века лучше, чем десятки раскопок
Наука и техника
Один кинжал показал уровень мастерства бронзового века лучше, чем десятки раскопок Аудио 
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Экономика и бизнес
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США Аудио 
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Недвижимость
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис Аудио 
Популярное
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя

Почему кошка выбирает чужой дом и что может скрываться за её поступком? Разбираем реальные причины и народные поверья.

Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Зверь рвал его живьём, но он не сдался: грибник чудом выжил после схватки с медведем-людоедом в тайге
Зверь рвал его живьём, но он не сдался: грибник чудом выжил после схватки с медведем-людоедом в тайге
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Газ, который кормил Европу, стал российским: что изменилось после указа Владимира Путина
Газ, который кормил Европу, стал российским: что изменилось после указа Владимира Путина
Последние материалы
Разгадан код послушания лошадей: как ген ZFPM1 изменил мир
Как выбрать люстру для низких потолков: 10 ошибок, которые делают комнату тесной
Туристу это даром не пройдёт: пиво для слона обернулось скандалом
Победа с привкусом тревоги: почему Спартак не радует руководство даже при серии успехов
У меня проблема: Олег Меньшиков откровенно рассказал об отношении к возрасту
Хлеб убрали — привычки изменились: к чему приводит этот шаг на самом деле
Решили прокатиться по Европе на автомобиле? Эти 5 ошибок обернутся большими проблемами
Какую чистку лица выбрать: плюсы и минусы двух популярных методов
Классово чуждые до сих пор находятся на легких работах… — писала газета К трудовому общежитию 31 августа 1932 года
Ксения Собчак заявила о трёхлетних попытках признать её иностранным агентом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.