Туристу это даром не пройдёт: пиво для слона обернулось скандалом

В Кении разгорелся скандал вокруг видео испанского туриста, где он вливает пиво в хобот слона в заповеднике дикой природы.

Фото: commons.wikimedia.org by Мухаммад Махди Карим is licensed under GNU Free Documentation License Африканский слон

Поступок вызвал волну критики

Возмутительный инцидент вызвал резкую критику со стороны экологов и природоохранных организаций, которые назвали действия туриста опасными, неуважительными по отношению к животному и противоречащими усилиям по сохранению дикой природы. Об этом сообщила BBC.

Администрация заповедника Ол-Джоги осудила поведение туриста, назвав его неприемлемым, опасным и противоречащим ценностям заповедника. Сотрудник заповедника подчеркнул недопустимость подобных инцидентов и заявил, что заповедник не допускает близкого контакта посетителей со слонами.

Спасённый от браконьеров

Слон, запечатленный на видео, был идентифицирован как Бупа, крупный самец с длинными бивнями, которого спасли от браконьерства в Зимбабве в 1989 году.

Уточнения

Зимба́бве — государство в южной части африканского континента, между водопадом Виктория, реками Замбези и Лимпопо. Граничит с ЮАР на юге, с Мозамбиком на востоке, с Ботсваной на западе и с Замбией на севере, не имеет выхода к морю.



