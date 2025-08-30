Египет не только о пирамидах: уникальные достопримечательности, которые стоит увидеть

1:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Египет — это не только пирамиды и Красное море. Страна хранит огромное количество уникальных памятников, которые помогут вам погрузиться в богатую историю и культуру, зачастую оставаясь в стороне от массового туризма.

Фото: commons.wikimedia.org by Jerrye & Roy Klotz, MD, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Суэц, Египет

Мечеть Султана Хасана

Мечеть Султана Хасана — одна из самых величественных мечетей в мире, построенная в XIV веке. Это не только религиозный центр, но и архитектурный шедевр с огромными минаретами, которые, несмотря на свою мощь, выделяются на фоне Каира. Вокруг мечети — прекрасные фасады из базальта с барельефами и колоннами. Внутри, помимо мраморных колонн и декоративных элементов, можно увидеть фонтаны для омовения.

Египетский музей

Египетский музей в Каире — это место, где собрана одна из самых богатых коллекций древнеегипетских артефактов. Здесь хранятся мумии, саркофаги, папирусы, а также безценные сокровища из гробницы Тутанхамона. Музей был основан в XIX веке и по праву считается одним из самых важных культурных объектов страны. Экспонаты, такие как золотые сандалии и королевские браслеты, — настоящие произведения искусства.

Каирская телебашня

Каирская телебашня — это не просто современная достопримечательность, а настоящий архитектурный символ столицы. Возведённая в 1961 году, башня на высоте 187 метров предлагает великолепный вид на весь Каир. На верхней площадке есть вращающийся панорамный ресторан, откуда можно разглядеть даже пирамиды в Гизе.