Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Суточный лимит на пользование телефоном хотят ввести в Японии: не более двух часов в день
Вы в своей грёбаной башне из слоновой кости: как Шон Коннери заставил Disney платить
Цены на цветы к 1 сентября взлетели: сколько стоит букет и как можно сэкономить
Как защитить свой смартфон от кражи личной информации
Не просто трава, а деликатес: раскрыта причина, по которой собаки обожают вкус одуванчиков
Рисовый раздор: почему поездка японского министра Акадзавы в США сорвалась
Таиланд в сезон дождей: чем удивит страна улыбок в сезон дождей
Протеин + фрукт = идеальная фигура: диетолог раскрыл секрет быстрого похудения
Джордж Харрисон рассказывал, с кем бы он хотел воссоединиться из группы The Beatles

Египет не только о пирамидах: уникальные достопримечательности, которые стоит увидеть

1:43
Туризм

Египет — это не только пирамиды и Красное море. Страна хранит огромное количество уникальных памятников, которые помогут вам погрузиться в богатую историю и культуру, зачастую оставаясь в стороне от массового туризма.

Суэц, Египет
Фото: commons.wikimedia.org by Jerrye & Roy Klotz, MD, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Суэц, Египет

Мечеть Султана Хасана

Мечеть Султана Хасана — одна из самых величественных мечетей в мире, построенная в XIV веке. Это не только религиозный центр, но и архитектурный шедевр с огромными минаретами, которые, несмотря на свою мощь, выделяются на фоне Каира. Вокруг мечети — прекрасные фасады из базальта с барельефами и колоннами. Внутри, помимо мраморных колонн и декоративных элементов, можно увидеть фонтаны для омовения.

Египетский музей

Египетский музей в Каире — это место, где собрана одна из самых богатых коллекций древнеегипетских артефактов. Здесь хранятся мумии, саркофаги, папирусы, а также безценные сокровища из гробницы Тутанхамона. Музей был основан в XIX веке и по праву считается одним из самых важных культурных объектов страны. Экспонаты, такие как золотые сандалии и королевские браслеты, — настоящие произведения искусства.

Каирская телебашня

Каирская телебашня — это не просто современная достопримечательность, а настоящий архитектурный символ столицы. Возведённая в 1961 году, башня на высоте 187 метров предлагает великолепный вид на весь Каир. На верхней площадке есть вращающийся панорамный ресторан, откуда можно разглядеть даже пирамиды в Гизе.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Домашние животные
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы Аудио 
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Домашние животные
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя Аудио 
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Новости спорта
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Популярное
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы

Гролар — гибрид белого и бурого медведя. Он не опаснее других, но сам факт его появления говорит о тревожных изменениях в природе.

Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Последние материалы
Не просто трава, а деликатес: раскрыта причина, по которой собаки обожают вкус одуванчиков
Рисовый раздор: почему поездка японского министра Акадзавы в США сорвалась
Таиланд в сезон дождей: чем удивит страна улыбок в сезон дождей
Протеин + фрукт = идеальная фигура: диетолог раскрыл секрет быстрого похудения
Джордж Харрисон рассказывал, с кем бы он хотел воссоединиться из группы The Beatles
Забытая опция в Skoda Octavia, которая делает задний ряд местом для идеального сна
3 волшебные хитрости для идеальной перловки — сделайте это, и она будет как в ресторане
Потолок давит? Дизайнерские хитрости, которые вытянут комнату вверх
Идеальная форма круглый год: как это удаётся русской женщине-скале Наталии Кузнецовой
Египет не только о пирамидах: уникальные достопримечательности, которые стоит увидеть
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.