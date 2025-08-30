Эти кварталы расскажут вам больше, чем любой музей: 3 места, которые восхищают своей уникальностью

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:37
Туризм

Мир полон уникальных мест, которые привлекают путешественников своими необычными кварталами, где история и культура переплетаются в нечто удивительное. Иногда такие районы становятся настоящими туристическими жемчужинами, где можно не только насладиться архитектурными красотами, но и почувствовать атмосферу прошлого. Сегодня мы расскажем о нескольких таких местах, которые стоит посетить хотя бы раз в жизни.

Хигасияма
Фото: commons.wikimedia.org by Basile Morin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Хигасияма

Исторический центр Любека

Любек, древний ганзейский город на побережье Балтийского моря, может похвастаться историческими кварталами, которые заняли достойное место в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Средние века этот город был важнейшим торговым узлом Ганзы, связывая Северную Европу с Данией, Швецией, Польшей и даже Россией.
Любекер Альтштадт (Старый город) привлекает туристов своими узкими мощёными улочками, готическими церквями и зданиями, сохранившимися с XIV-XVI веков. В отличие от других германских городов, которые сильно пострадали во время Второй мировой войны, Любеку удалось избежать разрушений, благодаря чему Альтштадт сохранил свой аутентичный средневековый вид.

Сохо

Сохо — один из самых ярких и энергичных районов Лондона. Здесь сливаются различные архитектурные стили: георгианские и викторианские здания соседствуют с современными постройками в духе испанского Возрождения. Сохо — это не только место с выдающейся архитектурой, но и культурный центр, известный своими историческими пабами и ресторанами. Например, во French House частыми посетителями были поэт Дилан Томас и художник Фрэнсис Бэкон, оставившие свой след в истории этого района.

Хигасияма

В районе КиотоХигасияма — можно ощутить атмосферу старой Японии, которую многие другие города потеряли. Здесь, среди деревянных домов, храмов и чайных домов, живёт дух эпохи Токугава. Киото удалось сохранить свою историческую ценность благодаря решению американского командования не разрушать такие города во время Второй мировой войны. Хигасияма представляет собой живую историю: здесь можно прогуляться по старинным улицам, зайти в магазины с религиозной атрибутикой и полюбоваться на пятиуровневую пагоду Ясака, которая является частью древнего храма Хокан-дзи, основанного ещё в VI веке н. э.

Уточнения

Городско́й кварта́л или просто кварта́л (от лат. quartа — "четверть") — участок города, обычно в форме четырёхугольника, находящийся в окружении улиц.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
