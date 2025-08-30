Необычные города мира, где каждый день похож на страницу из сказки или мифа

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Мир полон удивительных уголков, которые привлекают путешественников своей необычностью и смелыми решениями. Это не просто туристические достопримечательности, а места, где люди действительно живут — под одной крышей целым городом, внутри скал или в монастырях высоко в горах. Туризм сюда требует любопытства и готовности выйти за пределы привычного, но впечатления остаются на всю жизнь.

Кандован, Иран
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кандован, Иран

Лаутербруннен, Швейцария — симфония водопадов

В сердце Альп скрыта долина, которую окружают горные вершины и украшают 72 водопада. Деревянные шале на фоне зелёных лугов и шумных потоков воды создают впечатление сказочного мира. Не случайно именно эти пейзажи вдохновили Толкина на описание эльфийских земель.

Уитьер, Аляска — город под одной крышей

Этот крохотный город живёт по уникальному принципу: почти все его жители обитают в одном здании. Внутри расположено всё необходимое — квартиры, школа, почта, магазины. Причина проста: суровый климат Аляски и изоляция от внешнего мира сделали жизнь в одном доме самым удобным вариантом. В результате весь город напоминает большую дружную семью.

Кандован, Иран — улей в скалах

Вулканический туф в этих местах настолько мягкий, что люди смогли превратить его в жильё. Деревня Кандован выглядит так, словно её соты вырезали прямо в склоне горы. Жители называют её "улей" и живут здесь уже веками. Они сохранили традиции ремёсел: ткут ковры, вышивают и производят сухофрукты, превращая поселение в уникальный музей под открытым небом.

Храм Дзю, Тибет — жизнь на высоте

Среди заснеженных гор Тибета, на высоте в несколько тысяч метров, возвышается древний храм, которому более тысячи лет. Здесь монахи продолжают традиции буддизма: день за днём их жизнь посвящена молитвам, медитации и строгому распорядку. Попасть сюда непросто, но это место притягивает тех, кто ищет дыхание вечности и силу духа.

Эти уголки планеты напоминают: смелость и желание жить иначе открывают удивительные возможности. Для одних это трудности и лишения, для других — путь к гармонии с природой и самим собой.

Уточнения

Го́род — на­се­лён­ный пункт, имею­щий со­от­вет­ст­вую­щий ста­тус с учё­том численности на­се­ле­ния, ха­рак­те­ра за­ня­тий его жи­те­лей, гео­гра­фического, экономического, исторического и культурного значения.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
