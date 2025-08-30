Турция без кошелька: как одно приложение заменяет обменники и спасает нервы

Отправляясь в Турцию, россиянам больше не нужно переживать из-за скачков валют и бесконечных очередей в обменниках. С появлением приложения Letim все стало проще: теперь расплачиваться можно картами национальной платежной системы Troy, которые принимают по всей стране.
Еще пару лет назад карты "Мир" работали в Турции, но под санкционным давлением местные банки их перестали обслуживать. На смену пришло приложение Letim — альтернатива, которую так ждали путешественники.
Troy — турецкий аналог "Мира", и по закону такие карты обязаны принимать все торговые точки, включая банкоматы. А значит, турист получает стопроцентное покрытие на всей территории страны.
Приложение доступно в App Store и Google Play с августа 2023 года. С его помощью можно:
Пластиковая карта Letim особенно выручает:
Баланс карты легко пополняется через СБП с любого российского банка. Деньги переводятся в рублях и автоматически конвертируются в лиры по выгодному курсу. Зачисление занимает 1-3 минуты, а комиссии и курс отображаются заранее.
Важно учитывать и ситуацию в Турции: инфляция с сентября 2023 по июль 2024 года превышала 60%, в пике достигнув 75,45%. К июлю 2025-го месячная инфляция снизилась до 33,52%, но цены остаются высокими.
В сфере гостиниц и ресторанов рост цен за год составил 34%, а с декабря 2024-го — 23,5%. В среднем за последние 12 месяцев показатели подорожания — 48%.
