Турция без кошелька: как одно приложение заменяет обменники и спасает нервы

Отправляясь в Турцию, россиянам больше не нужно переживать из-за скачков валют и бесконечных очередей в обменниках. С появлением приложения Letim все стало проще: теперь расплачиваться можно картами национальной платежной системы Troy, которые принимают по всей стране.

Способы оплаты
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Способы оплаты

Почему именно Letim

Еще пару лет назад карты "Мир" работали в Турции, но под санкционным давлением местные банки их перестали обслуживать. На смену пришло приложение Letim — альтернатива, которую так ждали путешественники.

Troy — турецкий аналог "Мира", и по закону такие карты обязаны принимать все торговые точки, включая банкоматы. А значит, турист получает стопроцентное покрытие на всей территории страны.

Как работает Letim

Приложение доступно в App Store и Google Play с августа 2023 года. С его помощью можно:

  • открыть электронный кошелек в турецких лирах,
  • получить виртуальную карту Troy для оплаты по QR-коду,
  • заказать пластиковую карту для удобных платежей офлайн.
  • Регистрация проходит с российским или турецким номером телефона, VPN не нужен. Сначала действует лимит в 2750 лир, но после быстрой
  • верификации (загранпаспорт + селфи-видео) он увеличивается до миллиона.

Два способа оплатить покупки

  • QR-код — аналог российской СБП. В приложении выбираете "платеж", сканируете код на экране терминала, подтверждаете сумму. Нужен интернет, но дешевый роуминг или eSIM решают этот вопрос.
  • Пластиковая карта Letim — работает как привычная банковская: есть NFC для бесконтактных платежей, а для крупных сумм нужен PIN.

Когда пригодится "пластик"

Пластиковая карта Letim особенно выручает:

  • при отсутствии интернета,
  • если счетом пользуется вся семья,
  • для снятия наличных с минимальной комиссией,
  • при пополнении Istanbulkart в Стамбуле,
  • для оплаты в автоматах и вендинговых машинах.

Пополнение счета

Баланс карты легко пополняется через СБП с любого российского банка. Деньги переводятся в рублях и автоматически конвертируются в лиры по выгодному курсу. Зачисление занимает 1-3 минуты, а комиссии и курс отображаются заранее.

Дополнительные плюсы

  • доставка карты курьером по России (4-7 дней) или в отель в Турции (3-5 дней),
  • бесплатное обслуживание и SMS-уведомления,
  • интерфейс на русском языке, удобный раздел FAQ,
  • стабильная работа QR-платежей во всех регионах Турции.

Экономический фон

Важно учитывать и ситуацию в Турции: инфляция с сентября 2023 по июль 2024 года превышала 60%, в пике достигнув 75,45%. К июлю 2025-го месячная инфляция снизилась до 33,52%, но цены остаются высокими.

В сфере гостиниц и ресторанов рост цен за год составил 34%, а с декабря 2024-го — 23,5%. В среднем за последние 12 месяцев показатели подорожания — 48%.

Уточнения

Дебето́вая ка́рта (англ. debit card) — банковская платёжная карта, используемая для оплаты товаров и услуг, получения наличных денег в банкоматах.

Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]), — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
