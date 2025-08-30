Таиланд в сезон дождей: чем удивит страна улыбок в сезон дождей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Дождь стучит по крышам, пальмы гнутся под ветром, тук-туки скользят по мокрым улицам. Таиланд в сезон дождей — это не катастрофа, как часто предупреждают турфирмы, а другая, более живая и контрастная версия страны. Ливни приходят внезапно, но так же быстро уходят, оставляя свежий воздух, пустые пляжи и небо, переливающееся оттенками серого и синего.

сезон дождей
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
сезон дождей

Когда ехать

Сезон дождей длится с мая по октябрь. Путешествовать в это время сложнее: планы могут меняться, а острова и морские парки иногда закрываются. Но именно в эти месяцы можно увидеть Таиланд без толп и с другой стороны — настоящим, зелёным, влажным и аутентичным.

Плюсы сезона дождей

  • Приятная погода. Ливни короткие и охлаждают воздух. На Самуи и соседних островах дожди начинаются лишь к октябрю.
  • Природа во всей красе. Полноводные водопады, буйные джунгли, рисовые террасы в Чиангмае и рафтинг на реках.
  • Фотографии с атмосферой. Дождь, неоновые отражения Бангкока, грозы и радуги делают снимки драматичными.
  • Цены ниже. Билеты и жильё стоят дешевле, можно торговаться и находить выгодные предложения.
  • Гибкость. Номера свободны, можно оплачивать проживание день за днём, меняя маршрут.
  • Тишина в популярных местах. Храмы, рынки и пляжи более спокойные, очередей почти нет.
  • Уникальные фестивали. В низкий сезон проходят Вегетарианский фестиваль на Пхукете, красочный Пхи Та Кхон и шумный Фестиваль ракет Исаан.

Минусы, о которых стоит знать

  • Погода непредсказуема: экскурсии могут отменить, а дороги или паромы закрыть.
  • Некоторые рестораны и бары на маленьких островах закрываются до высокого сезона.
  • Транспорт работает с перебоями, особенно в периоды сильных ливней и наводнений.

Если вам важен стабильный прогноз и чёткий маршрут, выбирайте высокий сезон. Но если готовы к неожиданностям и гибкости, сезон дождей подарит Таиланд другим — пустынным, свежим, шумящим водопадами и наполненным атмосферой, которую не купишь в туристическом пакете.

Уточнения

Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย ), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. Столица — Бангкок; государственный язык — тайский, близкий лаосскому и записываемый тайским письмом.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
