Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шоковая терапия для корней: Ваш сад вымерзнет зимой, если вы проигнорируете этот осенний ритуал
Мышцы кричат хватит, а рост только начинается: тёмная сторона тренировок до отказа
Девять мозгов думают за восемь рук: анатомический секрет существа из бездны
Красный горит, ехать надо: законный проезд, который спасает от аварии
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
До 9 лет тюрьмы: россиян предупредили о наказании при сборе некоторых грибов
Креветки, которые тают во рту: гурманы раскрыли неожиданный фруктовый секрет
Чем больше хаоса вокруг, тем яснее работает мозг: 4 неожиданные привычки, которые выдают высокий IQ
Простая перестановка мебели экономит метры — и скромная квартира становится просторной

Путешествие по Нью-Мексико: 6 городов для вдохновения

2:29
Туризм

Нью-Мексико называют Страной чудес — и это оправдано. Здесь культура и искусство тесно переплетены с пустынными пейзажами и горами, а Национальный парк Уайт-Сэндс сияет белыми дюнами. Чтобы почувствовать настоящий дух штата, стоит начать с его небольших городов, где колониальные площади соседствуют с древними пуэбло и горячими источниками.

Нью-Мексико, города
Фото: commons.wikimedia.org by Marcbela (Marc N. Belanger), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нью-Мексико, города

Truth or Consequences

Город с необычным названием хранит первое в мире космопорт America, где можно увидеть ангары и испытать перегрузки на симуляторе G-SHOCK. Неподалёку находится озеро Элефант-Батт с парусами и тропами. А знаменитые горячие источники города считаются одними из самых минерализованных в США.

Мадрид

Крошечный городок в горах Ортис (всего 248 жителей) прославился благодаря Netflix и своей богемной атмосфере. Здесь галереи, таверна Mineshaft с духом Дикого Запада и музей с рождественской коллекцией, вдохновившей огни Диснейленда. Для активных — тропы парка Серрильос-Хиллс и кемпинг на Бирюзовой тропе.

Тукумкари

"Ворота в Нью-Мексико" на легендарном шоссе 66. Здесь сохранился мотель Blue Swallow с неоновыми вывесками, музей Route 66 и сотни фресок. Любителей природы ждут парки Ют-Лейк и Кончас-Лейк с рыбалкой и катанием на лодках.

Гэллап

Крупный город, связанный с культурой зуни, навахо и хопи. Здесь проходят межплеменные церемонии, родео и фестивали. Окрестности славятся тропами Ред-Рок и полётами на воздушных шарах.

Ацтек

Город-музей с руинами пуэбло, включёнными в список ЮНЕСКО. Здесь можно увидеть Большую Киву, пройтись по историческому Мейн-авеню или исследовать природные арки и наскальные рисунки в округе Сан-Хуан.

Красная Река

Круглогодичный курорт в горах Сангре-де-Кристо. Зимой — лыжи и сноуборд, летом — треккинг, рыбалка и фестивали. Главная улица оживает во время винных праздников и Октоберфеста.

Эти шесть городов объединяют прошлое и настоящее Нью-Мексико. Под высоким небом пустыни они показывают разные грани штата — от древних руин до космодрома будущего.

Уточнения

Нью-Ме́ксико (англ. New Mexico,) — штат на юго-западе США, один из так называемых Горных штатов. Столица — Санта-Фе, крупнейший город — Альбукерке. Официальное прозвище — "Земля очарования" (англ. Land of Enchantment, исп. Tierra de Encanto).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Плесень разъедает стены и портит ремонт — но простой приём спасает ванную
Недвижимость
Плесень разъедает стены и портит ремонт — но простой приём спасает ванную Аудио 
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
Новости спорта
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале Аудио 
Санкции обернулись провалом: Россия бьёт по Польше сыром и молоком
Экономика и бизнес
Санкции обернулись провалом: Россия бьёт по Польше сыром и молоком Аудио 
Популярное
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы

Гролар — гибрид белого и бурого медведя. Он не опаснее других, но сам факт его появления говорит о тревожных изменениях в природе.

Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Не хуже, чем в греческом ресторане: раскройте секрет идеальной запеканки из баклажанов
Не хуже, чем в греческом ресторане: раскройте секрет идеальной запеканки из баклажанов
Последние материалы
Мышцы кричат хватит, а рост только начинается: тёмная сторона тренировок до отказа
Девять мозгов думают за восемь рук: анатомический секрет существа из бездны
Красный горит, ехать надо: законный проезд, который спасает от аварии
На передовой рождается подлинное казачье духовное братство — иерей Тимофей Чайкин
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Путешествие по Нью-Мексико: 6 городов для вдохновения
До 9 лет тюрьмы: россиян предупредили о наказании при сборе некоторых грибов
Креветки, которые тают во рту: гурманы раскрыли неожиданный фруктовый секрет
Чем больше хаоса вокруг, тем яснее работает мозг: 4 неожиданные привычки, которые выдают высокий IQ
Яркий и беззубый: Певец Шура показал архивные фото из лихих 90-х
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.