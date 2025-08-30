Путешествие по Нью-Мексико: 6 городов для вдохновения

2:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Нью-Мексико называют Страной чудес — и это оправдано. Здесь культура и искусство тесно переплетены с пустынными пейзажами и горами, а Национальный парк Уайт-Сэндс сияет белыми дюнами. Чтобы почувствовать настоящий дух штата, стоит начать с его небольших городов, где колониальные площади соседствуют с древними пуэбло и горячими источниками.

Фото: commons.wikimedia.org by Marcbela (Marc N. Belanger), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Нью-Мексико, города

Truth or Consequences

Город с необычным названием хранит первое в мире космопорт America, где можно увидеть ангары и испытать перегрузки на симуляторе G-SHOCK. Неподалёку находится озеро Элефант-Батт с парусами и тропами. А знаменитые горячие источники города считаются одними из самых минерализованных в США.

Мадрид

Крошечный городок в горах Ортис (всего 248 жителей) прославился благодаря Netflix и своей богемной атмосфере. Здесь галереи, таверна Mineshaft с духом Дикого Запада и музей с рождественской коллекцией, вдохновившей огни Диснейленда. Для активных — тропы парка Серрильос-Хиллс и кемпинг на Бирюзовой тропе.

Тукумкари

"Ворота в Нью-Мексико" на легендарном шоссе 66. Здесь сохранился мотель Blue Swallow с неоновыми вывесками, музей Route 66 и сотни фресок. Любителей природы ждут парки Ют-Лейк и Кончас-Лейк с рыбалкой и катанием на лодках.

Гэллап

Крупный город, связанный с культурой зуни, навахо и хопи. Здесь проходят межплеменные церемонии, родео и фестивали. Окрестности славятся тропами Ред-Рок и полётами на воздушных шарах.

Ацтек

Город-музей с руинами пуэбло, включёнными в список ЮНЕСКО. Здесь можно увидеть Большую Киву, пройтись по историческому Мейн-авеню или исследовать природные арки и наскальные рисунки в округе Сан-Хуан.

Красная Река

Круглогодичный курорт в горах Сангре-де-Кристо. Зимой — лыжи и сноуборд, летом — треккинг, рыбалка и фестивали. Главная улица оживает во время винных праздников и Октоберфеста.

Эти шесть городов объединяют прошлое и настоящее Нью-Мексико. Под высоким небом пустыни они показывают разные грани штата — от древних руин до космодрома будущего.

Уточнения

Нью-Ме́ксико (англ. New Mexico,) — штат на юго-западе США, один из так называемых Горных штатов. Столица — Санта-Фе, крупнейший город — Альбукерке. Официальное прозвище — "Земля очарования" (англ. Land of Enchantment, исп. Tierra de Encanto).

