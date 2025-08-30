Забытое сокровище Адриатики: куда отправиться в Венето, если Венеция кажется слишком шумной

Среди лазурных вод Адриатики, между Венецией и Триестом, расположился очаровательный Каорле — бывшая рыбацкая деревня, которая сохранила свой морской дух. Сегодня здесь шумный рыбный рынок, гавань с лодками и старый город, где узкие улочки украшены яркими домами, а над ними возвышается цилиндрическая колокольня собора Святого Стефана.

Фото: commons.wikimedia.org by Zigomitros Athanasios, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Каорле, Адриатика

Рыбный рынок и гастрономия

Каждое утро рыбаки привозят свежий улов, а на традиционном "аукционе по шепоту" торговцы договариваются о цене. Туристы могут заглянуть на муниципальный рынок Рива-делле-Каорлине (вт-сб, 8:00-11:30), где продают кальмаров, моллюсков и сардины. Любителям гастрономии стоит выйти за пределы центра и посетить ресторан Duilio, известный морепродуктами и венецианской классикой.

Что посмотреть

Главная достопримечательность Каорле — собор Святого Стефана XI века с уникальной круглой колокольней. Каждый июль здесь проходит Processione della Madonna dell'Angelo и красочное Incendio del Campanile, когда кажется, что башня горит изнутри. Рядом — церковь Мадонны-дель-Анджело с легендарной статуей Девы Марии. Прогулку вдоль побережья дополняют скульптуры проекта Scogliera Viva.

Пляжи и отдых

В Каорле 18 км песчаных пляжей с Голубыми флагами. Пляж Леванте у старого города подойдёт для купания в мелкой воде, а Поненте порадует широкой полосой золотого песка и оживлённой набережной.

Как добраться

Ближайший аэропорт — Венеция Марко Поло (54 км). Доехать можно автобусом примерно за полтора часа или поездом до Сан-Стино-ди-Ливенца с пересадкой на автобус.

Скрытые жемчужины

В окрестностях можно увидеть старые рыбацкие дома casoni с высокими соломенными крышами — к ним ведёт живописная велодорожка вдоль лагуны. Для тех, кто исследует Венето, стоит заехать и в Кьоджу, миниатюрную "вторую Венецию" с каналами и уютными ресторанами.

Каорле остаётся малоизвестным направлением, но именно в этом и заключается его прелесть: здесь чувствуется настоящий дух Адриатики, без суеты больших городов.

Уточнения

Ка́орле (итал. Caorle) — коммуна в Италии, располагается в провинции Венеция области Венеция. Покровителем коммуны почитается святой первомученик Стефан. Праздник ежегодно празднуется 26 декабря.

