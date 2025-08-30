Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спасут от недоплат и штрафов: россиянам рассказали об изменениях в трудовом законодательстве
Вот почему японки не толстеют: метод ходьбы, который знаю только в Токио
Забытое сокровище Адриатики: куда отправиться в Венето, если Венеция кажется слишком шумной
Секрет идеальной квашеной капусты раскрыт: суеверные хозяйки соблюдают это правило
Общая кровать не всегда полезна, раздельные спальни делают сон крепче
Несколько зёрен — и муравейник исчезает на глазах: поможет всего один привычный продукт питания
Нюд отходит на второй план: макияж глаз снова требует палетку, кисти и смелые цвета из 2009-го
Спасает рассаду, лечит почву и отпугивает кошек: бабушка использовала это ещё в 70-х, и урожай был рекордный
Полезные привычки, которые разрушают печень быстрее алкоголя: эти три врага прячутся на вашей кухне

От Пунта-Миты до Бангкока: четыре отеля, которые доказали что Four Seasons вне конкуренции

2:26
Туризм

За годы работы блогер Дерек Паркер остановился более чем в трёх сотнях роскошных отелей по всему миру, но ни один бренд не впечатлил меня так, как Four Seasons.

роскошные отели
Фото: Desinger by Freepik by freepik is licensed under cookie_studio
роскошные отели

Его знакомство с этой сетью началось в детстве: отец взял его в поездку в Калифорнию, и они остановились в легендарном Beverly Wilshire. Он был школьником, но уже тогда понял, что такое подлинное качество. Роскошная ванна с пеной казалась ему воплощением сказки.

С тех пор он побывал в 48 отелях и курортах Four Seasons от Мексики до Дубая и уже предвкушает свой пятидесятый визит — возможно, на Красном море.

Пунта-Мита: роскошь как впечатление

В 2016 году я впервые оказался в Four Seasons Punta Mita, и это изменило моё представление о том, каким может быть отель. "Аква-дворецкий" у бассейна, мастер-класс по приготовлению гуакамоле, возможность самому выбрать рыбу для ужина — здесь каждый момент превращался в опыт, а не просто в сервис.

Tamarindo: забота об экологии

Курорт Four Seasons Tamarindo в частном заповеднике Мексики превзошёл ожидания. Персонал бережно относится к природе: отходы компостируются и идут на ферму Rancho Lola, местные мастера создают уникальный декор, а биологи работают над сохранением экосистем. Всё это делает отдых особенным и осознанным.

Стамбул: история и атмосфера

Four Seasons Sultanahmet — место, куда я возвращался трижды. Отель с вековой историей расположен рядом с Айя-Софией. Когда-то здесь была тюрьма, в которой писали романы, а сегодня оригинальные мраморные элементы сохранились в спа. Сочетание роскоши и истории создаёт неповторимую ауру.

Бангкок: вкус и стиль

Мой день рождения в Four Seasons Bangkok стал особенным. Вид на реку Чаупхрая из номера поражал каждое утро, а кухня в отеле не уступала лучшим ресторанам города. Особенно запомнился Yu Ting Yuan со звездой Мишлен — тост с креветками и икра стали откровением.

Каждый новый Four Seasons лишь подтверждает мою преданность этому бренду. Это не просто отели — это истории, которые остаются с тобой надолго.

Уточнения

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — здание для временного проживания. Гостиницы подразделяются на различные классы в соответствии с предоставляемыми услугами и оборудованием номеров. Историческое название недорогой гостиницы в России — постоялый двор.

Four Seasons Hotels and Resorts (произносится Фо сизонс хотелс энд ризотс) — канадская компания, оператор сети гостиниц класса "люкс" Four Seasons. Штаб-квартира компании расположена в Торонто.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Красота и стиль
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней
Недвижимость
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней Аудио 
Киркоров раскрыл тайну своего успеха: эта женщина всегда была рядом, и речь не о Пугачёвой
Шоу-бизнес
Киркоров раскрыл тайну своего успеха: эта женщина всегда была рядом, и речь не о Пугачёвой Аудио 
Популярное
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы

Гролар — гибрид белого и бурого медведя. Он не опаснее других, но сам факт его появления говорит о тревожных изменениях в природе.

Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Не хуже, чем в греческом ресторане: раскройте секрет идеальной запеканки из баклажанов
Не хуже, чем в греческом ресторане: раскройте секрет идеальной запеканки из баклажанов
Последние материалы
Нюд отходит на второй план: макияж глаз снова требует палетку, кисти и смелые цвета из 2009-го
Спасает рассаду, лечит почву и отпугивает кошек: бабушка использовала это ещё в 70-х, и урожай был рекордный
Полезные привычки, которые разрушают печень быстрее алкоголя: эти три врага прячутся на вашей кухне
Когда тесто встречает сосиску: история одного кулинарного романа
Думаете, это простой питомец? Почему уход за крысой на самом деле сложнее, чем за кошкой
Дюны высотой с небоскрёб и слой песка толщиной в ладонь — что прячется в сердце Сахары
Спасательный круг для шахтёров: сколько предприятий получат поддержку
Давление падает, следов нет: как найти невидимую утечку воздуха в шинах
Силовые против кардио: вот что сжигает жир реально быстрее
От Пунта-Миты до Бангкока: четыре отеля, которые доказали что Four Seasons вне конкуренции
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.