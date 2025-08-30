От Пунта-Миты до Бангкока: четыре отеля, которые доказали что Four Seasons вне конкуренции

За годы работы блогер Дерек Паркер остановился более чем в трёх сотнях роскошных отелей по всему миру, но ни один бренд не впечатлил меня так, как Four Seasons.

Его знакомство с этой сетью началось в детстве: отец взял его в поездку в Калифорнию, и они остановились в легендарном Beverly Wilshire. Он был школьником, но уже тогда понял, что такое подлинное качество. Роскошная ванна с пеной казалась ему воплощением сказки.

С тех пор он побывал в 48 отелях и курортах Four Seasons от Мексики до Дубая и уже предвкушает свой пятидесятый визит — возможно, на Красном море.

Пунта-Мита: роскошь как впечатление

В 2016 году я впервые оказался в Four Seasons Punta Mita, и это изменило моё представление о том, каким может быть отель. "Аква-дворецкий" у бассейна, мастер-класс по приготовлению гуакамоле, возможность самому выбрать рыбу для ужина — здесь каждый момент превращался в опыт, а не просто в сервис.

Tamarindo: забота об экологии

Курорт Four Seasons Tamarindo в частном заповеднике Мексики превзошёл ожидания. Персонал бережно относится к природе: отходы компостируются и идут на ферму Rancho Lola, местные мастера создают уникальный декор, а биологи работают над сохранением экосистем. Всё это делает отдых особенным и осознанным.

Стамбул: история и атмосфера

Four Seasons Sultanahmet — место, куда я возвращался трижды. Отель с вековой историей расположен рядом с Айя-Софией. Когда-то здесь была тюрьма, в которой писали романы, а сегодня оригинальные мраморные элементы сохранились в спа. Сочетание роскоши и истории создаёт неповторимую ауру.

Бангкок: вкус и стиль

Мой день рождения в Four Seasons Bangkok стал особенным. Вид на реку Чаупхрая из номера поражал каждое утро, а кухня в отеле не уступала лучшим ресторанам города. Особенно запомнился Yu Ting Yuan со звездой Мишлен — тост с креветками и икра стали откровением.

Каждый новый Four Seasons лишь подтверждает мою преданность этому бренду. Это не просто отели — это истории, которые остаются с тобой надолго.

Уточнения

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — здание для временного проживания. Гостиницы подразделяются на различные классы в соответствии с предоставляемыми услугами и оборудованием номеров. Историческое название недорогой гостиницы в России — постоялый двор.



Four Seasons Hotels and Resorts (произносится Фо сизонс хотелс энд ризотс) — канадская компания, оператор сети гостиниц класса "люкс" Four Seasons. Штаб-квартира компании расположена в Торонто.

