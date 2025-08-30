Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Слияние гигантов: Магнит поглотил Азбуку вкуса
Чудо с грядки: мини-семена превращаются в ведро земляники — сорт, который обожают дачники
Аргентинская окаменелость: в Патагонии откопали одного из крупнейших хищников мелового периода
Фитнес-бомба: как упражнение ласточка помогает развивать баланс и силу
Нежный захват, мощное послание: 4 причины, по которым кошка обнимает вашу руку лапами
Лунатик в доме: насколько опасно нарушать сон тому, кто живёт на грани сна и реальности
Вы думаете, что знаете своё давление? 9 из 10 делают хотя бы одну ошибку при его измерении
Что скрывают стены дворца Собрельяно: стоимость билетов, экскурсии и маршруты
Ядовитые соседи: какие цветы вызывают ожоги, паралич и головокружение

Постельные клопы атакуют: как запах и пятна выдают насекомых в отеле

2:02
Туризм

Постельные клопы — одни из самых коварных попутчиков. Их почти невозможно заметить: днём они прячутся, а ночью выходят на охоту. Самое неприятное — это осознание, что вы спите в заражённой комнате. Ощущение можно описать одним словом — ужас. А ещё хуже, что, столкнувшись с ними в отеле, вы рискуете привезти клопов домой, где избавиться от них крайне сложно.

Постельный клоп на белой простыне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Постельный клоп на белой простыне

Как распознать проблему

Главный тревожный сигнал — запах. Если в номере ощущается сладковато-затхлый аромат, напоминающий мокрое полотенце, перезревшие фрукты или даже кориандр, скорее всего, рядом скрывается колония.

Этот запах возникает из-за феромонов, которыми насекомые обмениваются сигналами. Чем сильнее он ощущается, тем больше вероятность, что поблизости обитают десятки особей.

Поэтому никогда не кладите чемодан на кровать или в комод: клопы обожают ткань и дерево, а оставив там вещи, вы буквально пригласите их поехать с вами.

Что делать в гостинице

Если вы заметили подозрительный запах, первое — уберите багаж в ванную. Там клопы почти не живут: гладкие поверхности, влажность и высокая температура душа делают её для них непригодной.

Затем осмотрите номер:

  • швы и бирки матраса;
  • края пружинного блока;
  • простыни и подушки;
  • изголовье, стулья, розетки и светильники.

Признаками могут быть тёмные пятна, сброшенные оболочки, яйца, похожие на белые булавочные головки, или желтоватые панцири личинок.

Как действовать дальше

Убедившись в заражении, сразу попросите другой номер, лучше — в другом крыле отеля. Не стоит обвинять персонал: чаще всего клопы попадают в гостиницу вместе с другими гостями.

Главное — быстрое сообщение об инциденте, чтобы отель смог принять меры и остановить распространение.

Уточнения

Посте́льный клоп (лат. Cimex lectularius в средних широтах и лат. Cimex hemipterus в тропиках) — вид клопов рода Cimex, распространённое облигатное синантропное кровососущее насекомое. Является эктопаразитом человека и теплокровных животных — питается их кровью.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Экономика и бизнес
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США Аудио 
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Новости спорта
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно Аудио 
Упражнения на пресс не делают талию тоньше — вот что реально работает
Новости спорта
Упражнения на пресс не делают талию тоньше — вот что реально работает Аудио 
Популярное
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы

Гролар — гибрид белого и бурого медведя. Он не опаснее других, но сам факт его появления говорит о тревожных изменениях в природе.

Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Не хуже, чем в греческом ресторане: раскройте секрет идеальной запеканки из баклажанов
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Последние материалы
Ядовитые соседи: какие цветы вызывают ожоги, паралич и головокружение
BMW G74: Новый внедорожник против Mercedes G-Class – первые детали
Ключ к взлёту авторынка: одно решение ЦБ изменит всё
Забудьте про масло — этот способ жарки цукини в аэрогриле покорит вас навсегда
Привычка котёнка, как язык любви во взрослом возрасте: когда нет возможности сказать о чувствах
Жизнь как подарок космоса: почему без Тейи наша планета могла остаться мёртвой
Лишние килограммы не уходят, пока метаболизм спит — пора его разбудить
У жирка совести нет: набравшая в весе Кристина Асмус рассказала, как пытается худеть
Раскрыт самый тайный секрет по укреплению рук и устранению обвисания кожи — без утяжелителей
Маленькое помещение — большие запасы: мини-погреб становится главным помощником хозяина
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.