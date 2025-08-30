Постельные клопы атакуют: как запах и пятна выдают насекомых в отеле

Постельные клопы — одни из самых коварных попутчиков. Их почти невозможно заметить: днём они прячутся, а ночью выходят на охоту. Самое неприятное — это осознание, что вы спите в заражённой комнате. Ощущение можно описать одним словом — ужас. А ещё хуже, что, столкнувшись с ними в отеле, вы рискуете привезти клопов домой, где избавиться от них крайне сложно.

Постельный клоп на белой простыне

Как распознать проблему

Главный тревожный сигнал — запах. Если в номере ощущается сладковато-затхлый аромат, напоминающий мокрое полотенце, перезревшие фрукты или даже кориандр, скорее всего, рядом скрывается колония.

Этот запах возникает из-за феромонов, которыми насекомые обмениваются сигналами. Чем сильнее он ощущается, тем больше вероятность, что поблизости обитают десятки особей.

Поэтому никогда не кладите чемодан на кровать или в комод: клопы обожают ткань и дерево, а оставив там вещи, вы буквально пригласите их поехать с вами.

Что делать в гостинице

Если вы заметили подозрительный запах, первое — уберите багаж в ванную. Там клопы почти не живут: гладкие поверхности, влажность и высокая температура душа делают её для них непригодной.

Затем осмотрите номер:

швы и бирки матраса;

края пружинного блока;

простыни и подушки;

изголовье, стулья, розетки и светильники.

Признаками могут быть тёмные пятна, сброшенные оболочки, яйца, похожие на белые булавочные головки, или желтоватые панцири личинок.

Как действовать дальше

Убедившись в заражении, сразу попросите другой номер, лучше — в другом крыле отеля. Не стоит обвинять персонал: чаще всего клопы попадают в гостиницу вместе с другими гостями.

Главное — быстрое сообщение об инциденте, чтобы отель смог принять меры и остановить распространение.

Уточнения

Посте́льный клоп (лат. Cimex lectularius в средних широтах и лат. Cimex hemipterus в тропиках) — вид клопов рода Cimex, распространённое облигатное синантропное кровососущее насекомое. Является эктопаразитом человека и теплокровных животных — питается их кровью.

