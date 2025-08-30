Как сэкономить в Нью-Йорке: блогер живёт всего на 20 долларов в день и не чувствует себя голодным

Нью-Йорк давно закрепил за собой репутацию одного из самых дорогих городов мира. Но блогер Аабир Вьяс доказал обратное: всего 20 долларов оказалось достаточно, чтобы прожить день, питаясь трижды — и не чувствовать себя обделённым.

Фото: unsplash.com by Abigail Keenan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ город Нью-Йорк

"Позавтракать, пообедать и поужинать на улице, не потратив больше двадцатки", — заявил блогер.

Ролик моментально набрал популярность, вызвав и восхищение, и скепсис зрителей.

Завтрак: дёшево и сытно

День Вьяс начал с пяти бананов за 1 доллар и бублика с яйцом за 3 доллара.

"Я знаю, что белка тут мало, но углеводов достаточно, чтобы зарядиться энергией", — признался он.

Стратегия была проста: объём и калории важнее дорогих добавок.

Обед: белок и… дорогой кофе

В середине дня блогер позволил себе "роскошь" — кофе за 6,17 доллара и протеиновый батончик за 2,29. Добавил газированную воду за 0,48.

"Мне нужен был кофе и место, где можно спокойно поработать", — пояснил Вьяс.

Решение вызвало споры: многие зрители удивились, что треть бюджета ушла на кофе.

Ужин: классика уличной еды

Завершил день он курицей с рисом из тележки на улице — менее 7 долларов. Без соусов и лишних добавок блюдо вышло сытным и белковым, а бюджет уложился почти идеально: 19,94 доллара за весь день.

Реакция

В сети мнения разделились. Но большинство согласилось: эксперимент оказался честным и реалистичным.

Вьяс показал, что в Нью-Йорке можно прожить день комфортно, если планировать покупки и подходить к делу с креативом.

Уточнения

Нью-Йо́рк (англ. New York City , сокр. NYC) — крупнейший город США, входящий в одну из крупнейших агломераций мира. Город был основан в начале XVII века голландскими колонистами и до 1664 года назывался Новый Амстердам. Основные достопримечательности расположены в боро Манхэттен.

