Тайные рейсы депортации: рекордное число рейсов депортации при Трампе

У международного аэропорта округа Кинг каждую неделю собираются активисты, чтобы наблюдать за рейсами, связанными с депортацией. Ещё недавно они могли отслеживать их через открытые сайты, но теперь авиакомпании скрывают бортовые номера и используют фиктивные позывные.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ самолет

Такие меры не остановили добровольцев. Они обмениваются данными с другими группами и используют открытые источники для анализа сигналов самолётов. Их работа помогает родственникам находить депортированных, ведь ICE почти не публикует информацию.

По данным бывшего топ-менеджера J. P. Morgan, Тома Картрайта в июле было зафиксировано 1214 таких рейсов — рекордное число с 2020 года. Всего с начала второго срока Трампа он отследил почти 6 тысяч полётов, что на 41% больше, чем годом ранее.

Большинство выполняют GlobalX, Eastern Air Express и Avelo Airlines, доставляющие иммигрантов в Центральную Америку и Мексику.

Теперь проект Картрайта продолжает организация Human Rights First под названием "ICE Flight Monitor".

"Эта работа даёт обществу прозрачность и является примером гражданской ответственности", — отметила её директор Узрз Зея.

Организация La Resistencia из Сиэтла в 2025 году зафиксировала 64 рейса в местных аэропортах против 42 годом ранее. По их данным, более 2200 человек были депортированы, а свыше 1000 перевезены в центр содержания ICE в Такоме.

"ICE и подрядчики делают всё, чтобы скрыть государственную деятельность под видом коммерческой", — отмечает активистки Гуадалупе Гонсалес.

Федеральное авиационное управление позволяет авиакомпаниям блокировать данные в рамках программы LADD, поэтому на сайтах вроде FlightRadar24 такие рейсы отображаются как "N/A".

Особенность Боинг-Филд в том, что там установлены камеры, фиксирующие процесс посадки. Видео транслируется в прямом эфире, и правозащитники могут видеть, как людей выводят из автобусов и ведут к самолётам в цепях.

"Их обыскивают с головы до ног, затягивают цепи и проверяют рот перед посадкой", — рассказал активист Стэн Шикума.

Уточнения

Депорта́ция (лат. deportatio "изгнание, высылка") или выдворе́ние - принудительная высылка лица или целой категории лиц в другое государство или другую местность, обычно — под конвоем.



ICE Иммиграционная и таможенная полиция США (англ. Immigration and Customs Enforcement).

