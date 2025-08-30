Устали от шумной Венеции: острова и районы, где город снова становится волшебным

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:27
Туризм

Хотите открыть Венецию так, как её видят сами жители? Летний отдых в Европе редко обходится без компромиссов, а в случае с этим городом их становится особенно много. Миллионы туристов ежегодно устремляются к его архитектурным шедеврам, и "Безмятежная" Ла-Серениссима давно потеряла спокойствие.

Церковь Сан-Джорджо в Венеции
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Церковь Сан-Джорджо в Венеции

В толпе легко попасться на удочку карманников, особенно возле Сан-Марко или вдоль Гранд-канала. Жара, мусор от стаканчиков с джелато, нескончаемый поток лодок и завышенные цены превращают прогулки в испытание.

Тем не менее, секрет спокойного знакомства с городом прост: нужно свернуть с оживлённых маршрутов. Главные достопримечательности — Дворец дожей, базилика Святого Марка, колокольня и мост Риальто — притягивают толпы, но рассчитаны они были на совсем иное количество гостей. При населении всего 50 тысяч человек Венеция сталкивается с проблемой перенаселения, и власти даже ввели плату за вход в 5 евро для однодневных туристов.

Куда уходить от толпы

Район Кастелло находится всего в 20 минутах от площади Сан-Марко, но атмосфера там совершенно иная. Джардини-делла-Биеннале — самые большие сады города, где можно укрыться в тени деревьев, а павильоны биеннале добавляют культурного колорита. Здесь же расположен Арсенал — когда-то крупнейшая верфь Европы, где за день строили готовый корабль.

Не менее интересны Дорсодуро с его университетской атмосферой и Каннареджо, где царит неспешный ритм и куда чаще заходят сами венецианцы. Здесь вас ждут церкви, музеи и палаццо, скрытые от привычного шума.

Время и альтернатива

Зимой Венеция становится другой: туманная, пустынная, окутанная особой тишиной. С ноября по январь она словно возвращается к себе прежней. А в феврале город оживает карнавалом и превращается в грандиозный маскарад.

Если же летом избежать поездки не удаётся, планируйте маршруты заранее: не выходите в часы пик, будьте осторожны с карманниками и выбирайте менее очевидные направления.

Отличным вариантом станут Лидо или остров Сант-Эразмо — уголки, где можно почувствовать подлинную Венецию без толп и туристической суеты.

Уточнения

Вене́ция (итал. Venezia МФА: , вен. Venèsia) — город на северо-востоке Италии. Покровителем города считается апостол Марк, евангелист, чьи предполагаемые мощи хранятся здесь же в Соборе Св. Марка, в связи с чем в город всегда приезжало много паломников-христиан со всего мира.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
