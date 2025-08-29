Бирюзовые воды и дикие острова: где найти самый уютный отдых в Северной Каролине

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм
Туризм

Северная Каролина — это не только шумные пляжи Аутер-Бэнкс. Всего в нескольких милях западнее Изумрудного острова, на устье реки Уайт-Оук, скрывается тихий и уютный Кейп-Картерет. Здесь нет толпы туристов, зато есть мягкие песчаные дюны, лазурные воды Атлантики и ощущение настоящего отдыха у моря.

Кейп-Картерет, Северная Каролина
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Кейп-Картерет, Северная Каролина

Чем заняться в Кейп-Картерет

В городе каждый найдёт занятие по душе:

  • неспешные прогулки по болотистым тропам и пирсам,
  • катание на лодке по заливу Боуг-Саунд,
  • семейные парки развлечений с мини-гольфом, картингом и зиплайном,
  • рыбалка на закате у пирса, среди уютных коттеджей и тихих улочек.

Через мост — и вы уже на пляжах Боуг-Бэнкс: от спокойных дюн с видом на болота до протяжённого Эмеральд-Айл, где бирюзовая вода встречает золотые закаты.

Для детей и не только

Чтобы добавить драйва, загляните в Mac Daddy's: игровые автоматы, пинбол, картинг и Sky Trail с зиплайном. А если хочется прохлады — аквапарк Salty Pirate с горками и бассейнами подарит отличный день всей семье.

Природные маршруты

Для любителей прогулок есть тропа Боутхаус-Крик вдоль берега и маршрут Сидар-Пойнт-Тиделэнд через травяные болота. Здесь можно наблюдать за птицами и даже встретить оленей. На воде — аренда сапборда или каяка для путешествия к острову Шарк-Тус, где в песке можно найти окаменевшие акульи зубы.

Вкусные остановки

После насыщенного дня загляните в Ribeye's Steakhouse за рибаем с гарниром или в Bogue House за свежими морепродуктами и домашними южными блюдами.

А утром вас ждёт уютное кафе Angie's Lighthouse с блинчиками, печеньем с подливкой и знаменитой южной классикой — креветками с крупой.

Уточнения

Се́верная Кароли́на (англ. North Carolina,) — штат на востоке США, один из так называемых Южно-Атлантических штатов. Столица — город Роли. Названа в честь английского короля Карла II. Официальное прозвище — "Штат дегтярников" (англ. Tarheel State).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
