Шумная защита: простая сигнализация, которую можно собрать за 10 минут в палатке

1:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Нет ничего лучше, чем лечь в спальном мешке под звёздным небом и слушать, как затихает костёр. Но идиллия может нарушиться — рядом могут появиться еноты, медведи или даже любопытные соседи по кемпингу. В такие моменты пригодится простая система раннего предупреждения.

Фото: https://unsplash.com/photos/j6MenunuSKg archive copy at the Wayback Machine Image at the Wayback Machine by Sayan Nath sayannath, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Отдых на природе

Самодельная сигнализация для лагеря

Сделать её можно буквально из подручных средств. Всё, что понадобится:

длинная верёвка или леска,

несколько крепких палок (или деревья),

пустые консервные банки,

маленькие камешки.

Вот что нужно сделать:

Вбейте палки в землю вокруг палатки или кухни. Натяните верёвку на высоте примерно до колена — так животное не сможет легко проскользнуть. В крышках банок сделайте отверстия, наденьте их на верёвку и положите внутрь по несколько камушков. Добавьте веточки, слегка касающиеся банок — тогда даже лёгкое движение вызовет звон и грохот.

Как это работает

Представьте: вы дремлете в палатке, а к лагерю подбирается медведь, учуяв запах еды. Как только он коснётся верёвки, банки начнут громко звенеть. Вы проснётесь, а зверь, скорее всего, испугается шума и отступит.

Конечно, это не панацея — продукты всё равно нужно хранить правильно. Но как система раннего оповещения и средство для душевного спокойствия — отличное решение.

Для всей семьи

Такую сигнализацию легко собрать даже в одиночку, но особенно весело делать её всей компанией. Дети с удовольствием помогают искать камни и развешивать банки. А для взрослых это способ почувствовать дополнительную уверенность и спокойно наслаждаться ночью в лесу.

Уточнения

Ке́мпинг (от англ. camping "проживание в лагере") — оборудованный летний лагерь для автотуристов c местами для установки палаток или лёгкими домиками, местами для стоянки автомобилей (на общей стоянке или непосредственно у жилья) и туалетами.

