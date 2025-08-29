Италия умеет удивлять: 10 невероятных мест, о которых мечтают все путешественники

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Италия — страна, где за каждым поворотом дороги скрывается история, красота и неповторимая атмосфера. Здесь можно найти всё: термальные источники, величественные соборы, живописные озёра и райские пляжи. Составили подборку мест, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

Термы Сатурнии
Фото: commons.wikimedia.org by Rollopack, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Термы Сатурнии

Термы Сатуринии

В южной Тоскане, среди мягких холмов, бьют горячие источники Сатурнии. Вода температурой около +37°C веками формировала природные бассейны на склонах из травертина. Местные жители и туристы верят в её целебные свойства: говорят, она помогает расслабиться и снимает усталость. Особая магия — купаться в каскадах на рассвете, когда пар поднимается над водой и всё вокруг кажется сказочным.

Дуомо во Флоренции

Флорентийский собор Санта-Мария-дель-Фьоре — один из самых узнаваемых символов Италии. Купол Брунеллески поражает воображение как снаружи, так и внутри. Подняться на вершину непросто — 463 ступени потребуют усилий, но вид на крыши Флоренции и Тоскану стоит того. Для полноты впечатлений стоит заглянуть и на колокольню Джотто: именно отсюда открывается лучший ракурс на Дуомо.

Озеро Гарда

Самое большое озеро Италии невозможно охватить за один визит. Каждый берег здесь хранит что-то особенное: с севера — горные пейзажи и курорты для любителей активного отдыха, с юга — старинные городки, средневековые замки и уютные улочки. Гарда идеально подходит и для семейного отдыха, и для романтических путешествий. Особенно красиво здесь весной, когда в долинах цветут лимонные и оливковые сады.

Коста Смеральда

Изумрудное побережье на севере Сардинии — настоящий рай для любителей моря. Белый песок, бирюзовые бухты и укромные заливы делают Коста Смеральда одним из самых дорогих и престижных курортов Италии. Здесь любят отдыхать мировые знаменитости, но даже без роскоши это место покоряет своей природной красотой. Лучшие пляжи расположены между Бая Сардиния и Порто Ротондо.

Италия многолика и разнообразна. Каждое её место хранит в себе уникальную историю и очарование, поэтому возвращаться сюда хочется снова и снова.

Ита́лия (итал. Italia), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

