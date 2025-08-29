Самые необычные музеи Венеции, которые позволяют взглянуть на искусство Италии по-новому

3:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Венеция славится каналами, гондолами и неповторимой атмосферой, но не стоит забывать, что этот город — ещё и настоящий музей под открытым небом. Здесь работает около сотни культурных пространств, и некоторые из них позволяют взглянуть на историю и искусство Венеции совершенно по-новому. Вот несколько музеев, которые считаются самыми интересными и достойными посещения.

Фото: www.goodfreephotos.com by Federico Beccari, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Венеция

Коллекция Пегги Гуггенхайм

Один из самых популярных музеев Венеции — Коллекция Пегги Гуггенхайм. Она расположена в палаццо Веньер деи Леони XVIII века с видом на Гранд-канал. Американская меценатка и коллекционер современного искусства Пегги Гуггенхайм в 1949 году приобрела дворец и сделала его своим домом, постепенно превращая в галерею. После её смерти коллекция стала доступна широкой публике и теперь привлекает ценителей живописи со всего мира.

Здесь можно увидеть работы Пабло Пикассо, Сальвадора Дали, Василия Кандинского, Марселя Дюшана, Казимира Малевича и Джексона Поллока. Помимо постоянной экспозиции, музей проводит временные выставки и инсталляции, делая каждое посещение уникальным.

Галерея Академии

Галерея Академии находится недалеко от Коллекции Гуггенхайм и занимает здание Скуола Гранде делла Карита, спроектированное Андреа Палладио. Сегодня это крупнейшее собрание венецианского искусства, охватывающее византийский, ренессансный и рокайльный периоды.

В коллекции представлены произведения Тициана, Тинторетто, Веронезе, Джованни Беллини и многих других мастеров. Среди самых ценных экспонатов — знаменитый "Витрувианский человек" Леонардо да Винчи, который из-за хрупкости бумаги демонстрируют крайне редко.

Музей муранского стекла

Ремесло стеклодувов Мурано известно по всему миру, а его история отражена в музее, основанном ещё в 1861 году. Добираться сюда удобно на вапоретто, а само путешествие по лагуне — уже отдельное удовольствие.

Музей расположен в Палаццо Джустиниан и занимает два этажа. Экспозиция охватывает эпоху от римских времён до XX века. Здесь можно увидеть знаменитое муранское цветное стекло, редкие образцы латтимо и мозаики. Особую популярность у туристов имеют живые демонстрации стеклодувного мастерства.

Музей естественной истории

Этот музей заметно отличается от других: его коллекция посвящена не искусству, а природе. Он расположен в здании Фондако деи Турки XIII века, где в Средние века находился торговый дом. Сегодня здесь собраны более двух миллионов экспонатов, рассказывающих о биоразнообразии Венецианской лагуны и не только.

Гордость музея — 20-метровый скелет кита, скелет динозавра длиной 7 метров и большой аквариум с десятками видов рыб. Благодаря современному и интерактивному подходу, это одно из лучших мест для посещения с детьми.

Уточнения

Вене́ция — город на северо-востоке Италии.

